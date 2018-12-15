Felaketi getiren değişiklik

Ankara’da 9 kişinin hayatını kaybettiği YHT kazasından hemen önce trafik düzenlemesinin değiştirildiği ortaya çıktı. SÖZCÜ’nün ulaştığı 7 Aralık tarihini taşıyan ve TCDD’den “YHT Ankara Trafik ve İstasyon Müdürlüğüne” gönderilen belgeye göre, YHT hatlarının işleyişi için izlenen trafik düzeni değiştirildi. YHT’lerin Konya-Ankara arası kabul ve sevklerinde, dönüşleri manevra alarak yaptıkları, 9 Aralık’tan itibaren ise manevra yapılmaması talimatı verildi. Bu değişiklikten 4 gün sonra da kaza meydana geldi.

İhmal iddialarının gündeme geldiği kazaya ilişkin soruşturma sürerken, TCDD Genel Müdürlüğü'nden “YHT Ankara Trafik ve İstasyon Yönetimi Servis Müdürlüğüne” gönderilen yazıda, Ankara-Sincan arası YHT hatlarının 15 Mart tarihinde “sinyalsiz işletmeciliğe” açıldığı da belirtildi. KIŞ GELDİ DEĞİŞSİN Yazıda, YTH'lerin Ankara 12. yol olarak tabir edilen hat üzerinden kabul edilip, 10. yoldan sevk edildiği kaydedilerek, “Kış aylarına girilmesiyle birlikte, tren trafiğinin artması ve elle makas tanziminde yaşanan sorunlar göz önünde bulundurularak, 9 Aralık'ta yürürlüğe girecek kış dönemi hareket çizelgesiyle birlikte, zaruri haller dışında Ankara Doğu tarafında manevraların bitmesiyle birlikte YHT'ler Ankara Gar 11-12-13 yollarından kabul ve sevk edilecektir” denildi. Eryaman'dan gelen trenlerin Ankara YHT Gar'daki makaslardan önce duracağı ve duruşun trenlere ihbar edileceği de belirtilerek, “Bu noktada duran trenler Ankara Gar YHT hareket memuru ile görüşüp makasçının vereceği işaretle gara gireceklerdir” denildi. “Tren kabul ve sevkleri için yeteri kadar makasçı bulundurulması” da istendi. Trafik akışının değiştirilmesinden 4 gün da kaza meydana geldi. Kaza sırasında Marşandiz'de makasçı olan O.Y de ifadesinde, Samsun'dan Ankara'ya bir ay önce geçici görevle geldiğini ve Ankara'daki istasyon ve tren trafiklerine yabancı olduğunu söyledi.

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