Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Fenalaşan genç kızın başında bekledi

Kahramanmaraş’ta elinde bıçakla şehir merkezinde koşan genç kız biranda fenalaşarak yere yığıldı

android-time 11:45 17 Mart 2018
Haberler Gündem
Fenalaşan genç kızın başında bekledi
Kahramanmaraş’ta elinde bıçakla şehir merkezinde koşan genç kız biranda fenalaşarak yere yığıldı

Kahramanmaraş'ta elinde bıçakla şehir merkezinde koşan genç kız biranda fenalaşarak yere yığıldı. Geç kızı gören bir motosikletli, ambulans gelene kadar başında bekledi.

 

Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde kimliği belirlenemeyen genç kız, elindeki bıçakla koşarken biranda fenalaşarak yere yığıldı. Genç kızı yol üzerinde fark eden bir kişi, motosikletiyle yerde yatan kıza kalkan olarak ambulans çağırdı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenirken genç kızın kimden neden kaçtığının belirlenmesi için polis inceleme başlattı.
(İHA)

Son güncelleme: android-time 11:5617.03.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar