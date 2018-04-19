FB BJK derbisi saat kaçta başlayacak? Fenerbahçe Beşiktaş kupa maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ile ikinci finalist belli olacak. Galatasaray'ı eleyen Akhisarspor kupada ilk finalist olmuştu. Taraftarlar finale çıkacak ikinci takımın hangisi olacağını merak ederken bir yanda da Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda araştırıyor. İşte Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin saati ve kanalı...

Futbolseverler Fenerbahçe-Beşiktaş maçına dair ayrıntıları araştırıyor. İlk maçta 2-2 berabere kalan Fenerbahçe ile Beşiktaş bu akşam kupada finale çıkma mücadelesi verecek. Derbinin kanalı ve yayınlanacağı saat belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında Fenerbahçe’de uzun süredir forma şansı bulamayan Ozan Tufan Beşiktaş karşısında kadroda kendine yer buldu. Peki Fenerbahçe Beşiktaş derbisi bu akşam hangi kanalda canlı yayınlanacak ve saat kaçta başlayacak?

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Türkiye Kupası’nda heyecan devam ediyor. Yarı final ilk maçında Vodefone Park’ta 2-2 berabere kalan Fenerbahçe Beşiktaş, bu kez rövanş maçı için Kadıköy’de karşılaşacak. Gergin dakikalara sahne olan ilk maçta 3 kırmızı kart çıkmış, mücadelede nefes kesen anlar yaşanmıştı. Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükselen takımın belli olacağı maçı kaçırmak istemeyen taraftarlar günler öncesinde “Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman” aramalarına başladı.

Fenerbahçe Beşiktaş Türkiye Kupası Yarı Final rövanş mücadelesi 19 Nisan Perşembe akşamı oynanacak. Mücadele 20:30’da başlayacak. Karşılaşma ATV ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

İLK BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI BERABERE BİTTİ

Oynanan ilk maç oldukça çekişmeli geçmiş ve zaman zaman gerginlik çıkan mücadelede 3 kırmızı kart çıkmıştı. Maçın 44. dakikasında Alper Potuk, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan çıkmış, Quaresma 52. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı. Son olarak 76. dakikada Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edilmişti.

Mücadelenin ilk yarısı 2-1 Fenerbahçe’nin üstünlüğü ile tamamlanırken, 82. dakikada Talisca’nın attığı golle skora eşitlik gelmiş ve mücadele 2-2 sonuçlanmıştı.

OZAN TUFAN KADRODA

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın kararıyla kadro dışı bırakılan, ardından sürpriz bir kararla affedilen Ozan Tufan, aylar sonra ilk kez resmi bir müsabakanın kadrosuna dahil edildi.

Milliyet gazetesinin haberine göre, Sarı-Lacivertli ekibin genç futbolcusu, bu akşam Beşiktaş ile Kadıköy'de oynanacak maçın kadrosuna dahil oldu.

Teknik direktör Aykut Kocaman, Ozan Tufan'ı yedek başlatacak. Ozan, af kararı sonrası Boluspor ile oynanan hazırlık maçında şans bulmuştu.

Ozan Tufan son resmi maçına 13 Aralık 2017'de çıktı. Sarı-Lacivertliler o maçta kupada ilk 11'de geröv almıştı…