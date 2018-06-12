Fenerbahçeli tribün lideri mafya operasyonunda yakalandı

İstanbul ve 3 ayrı ilde Ertan Kazan'nın elebaşılığını yaptığı iddia edilen "Kazanlar" grubu olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'in de aralarında bulunduğu 20 şüpheli yakalandı. Aramalarda biri uzun namlulu 9 silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Üsküdar ve Ataşehir’de bir suç örgütünü belirleyen ekipler çalışma başlattı. Araştırmalarda elebaşılığını Ertan Kazan’ın yaptığı iddia edilen ve “Kazanlar” grubu olarak bilinen şebekenin yaralama, kurşunlama, yasadışı tahsilat gibi olaylara karıştıkları anlaşıldı. Organize polisinin yaptığı teknik ve fiziki takip çalışmalarıyla şebeke üyesi 20 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin 40’ın üzerinde suça karıştıkları belirlendi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından operasyon kararı alındı.

FENERBAHÇE TRÜBÜN LİDERİ

Özel Hareket Şube Müdürlüğü ve Organize Polisi İstanbul ve 3 ayrı ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında Anadolu Genç Fenerbahçeliler grubunun lideri İbrahim Gümüştekin’in de bulunduğu öğrenildi. Gümüştekin’in şebeke elebaşı ile bazı eylemlerin planlanmasında bulunduğu iddia edildi.

UZUN NAMLULU SİLAH

Yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 MP5 tipi otomatik silah, bu silaha ait 2 şarjör ve 62 fişek, biri kurusıkı 8 tabanca, 882 adet farklı çaplarda mermi ve 15 senet ele geçirildi.

DAHA ÖNCE DE OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

Yakalanan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Daha önce 2015 yılında da “Kazanlar” grubuna operasyon düzenlenmiş ve 20 şüpheli yakalanmıştı. örgüt yöneticilerinden olduğu öne sürülen Fırat K. ve Tolga K. tutuklanmıştı.