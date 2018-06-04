Fenerbahçe’nin yeni başkanı Ali Koç kaç yaşında, serveti ne kadar, nereli? Ali Koç kimdir?

Fenerbahçe başkanlık seçimi son buldu ve yeni başkan Ali Koç oldu. Büyük bir farkla seçilen Ali Koç kimdir, nereli, kaç yaşında, serveti ne kadar merak ediliyor. 20 bin 736 geçerli oyun 16 bin 92'sini Ali Koç, 4 bin 644'ünü Aziz Yıldırım aldı. İşte Ali Koç'un bilinmeyenleri ve vaatleri...

Fenerbahçe’de tarihi kongrede yeni başkan Ali Koç seçildi. Rekor katılım gösterilen tarihi Fenerbahçe seçiminin ardından, Ali Koç eğer isterse 5 Haziran Salı günü Ülker Stadı'nda taraftarların önünde mazbata töreninin yapılabilir. Peki Ali Koç kimdir? İşte hakkında tüm merak edilenler… ALİ KOÇ KİMDİR? Ali Koç, 2 Nisan 1967 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Londra'da Harrow School'dan mezun oldu. Rice University'den diplomasını aldı. Harvard University'de yüksek lisans yaptı. ABD'de çeşitli kuruluşlarda çalıştı ve Koç Holding yönetim kurulu üyesi kurumsal iletişim ve bilgi grubu başkanı oldu. Ali Koç, Nevbahar Koç ile evli ve 2 çocuğu bulunmakta. Ali Koç Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski yöneticisidir. Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesidir ve 1907 Fenerbahçe Derneği'nin başkanlığını yapmaktadır. 30 Mayıs 2015 tarihindeki Fenerbahçe Spor Kulübü olağan kongresinde bir sonraki kongrede başkan adayı olacağını açıklamıştır. SERVETİ: 700 MİLYON DOLAR 22 Şubat 2016 tarihinde Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekilliğine getirilmiştir. Ali Koç aynı zamanda Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu üyelerindendir. Ali Koç, Forbes Türkiye'nin 2017'de hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde 700 milyon dolarlık servetiyle 50. sırada yer almaktadır.

ALİ KOÇ’UN VAATLERİ * Kulübe hatırı sayılır bir sermaye girişi yapılacak. * Sponsorluk anlaşmaları yapılarak kulüp mali anlamda düzlüğe çıkarılacak. * Futbol şubesinde ‘scout' ağı kurulacak. Orta ve uzun vadede ise futbol okulları ve altyapı faaliyetleri baştan aşağı yenilenecek. Dünya çapında örnek gösterilecek bir futbol akademisi yapısı oluşturulacak. * Tüm branşlarda özkaynaklardan sporcu yetiştirilecek. * Yönetim anlayışı değişecek. Kulüp bünyesinde profesyonel isimler görev yapacak. Çağdaş bir yönetim anlayışı hedefleniyor.