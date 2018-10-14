Fenomenler bu dergide toplandı

Sosyal medyada ünlenen 50’yi aşkın fenomenin paylaşımlarının yer alacağı Fenomen Aktüel dergisi yayın hayatına başlıyor. Türk medyasına yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen Fenomen Aktüel'de, sadece üne kavuşanlar değil, fenomen olma yolunda ilerleyenler de kendilerine yer bulabilecek.

Fenomen Aktüel dergisi alışılmışın dışında konsepti ve yine alışılmışın dışında içeriği ile daha önce dünya üzerinde denenmemiş bir yayıncılığa imza atıyor. Konyalı yayıncı ve yatırımcı Ahmet Kalay tarafından geliştirilen konseptle, derginin yazarları tamamen sosyal medya fenomenlerinden oluşuyor.

Şu an için aralarında Enes Batur, Kafalar, Ezgizem, Merve Yavuz gibi 50'yi aşkın sosyal medya fenomeni ile anlaşma yapan ve her geçen gün anlaşma yaptığı fenomen sayısını artıran Fenomen Aktüel, söz konusu fenomenlerin hiçbir yerde olmayan paylaşımlarını sayfalarına taşıyor.

Önce internette ardından tüm kitapçılarda

Derginin tanıtım lansmanı 13 Ekim Cumartesi günü Ramada Plaza İstanbul City Center'da gerçekleştirildi. Lansmanda konuşan Fenomen Aktüel Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kalay, “Hedefimiz önce Türkiye'de ardından da tüm dünyada tanınan bir dergi olmak” dedi.

Kağıt maliyetlerin arttığı böyle bir dönemde herkesin kendilerine bu yatırımın doğru olup olmadığını sorduğunu belirten Kalay, “Yatırım biraz akılcı olmak biraz da akıl dışı hareket etmek demektir. Kağıt maliyeti bu işin akıl dışı olan kısmı. Ancak başarının günü takip etmekle mümkün olduğunu bildiğimiz için bu yatırımın akıl karı olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Günü takip ettiğimiz için başarılı olacağımıza olan inancım da tam” dedi.

Kalay, Fenomen Aktüel'in kesinlikle siyasi bir kimliği olmayacağına dikkat çekerek, “Bunun yanında dergimiz, kimseye mesafeli yaklaşmayacak veya mesafeleri yakınlaştırmayacak ve ‘Ben Fenomen'im diyen herkese kapısı ardına kadar açık olacak” diye konuştu.

Dergi ilk çıktığı hafta sadece internet üzerinden devam eden haftalarda ise tüm kitapçılardan satışa sunulacak.

Öte yandan ilk sayıdan itibaren kayda değer paylaşımlar yapıp, takipçi sayısını önemli ölçüde artırarak fenomen olma yolunda ilerleyen okuyucular arasından da yeni fenomenler seçilecek ve dergi tarafından desteklenecek. Bu kişiler ileride Fenomen Aktüel yazarı da olacak.