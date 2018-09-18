Feray Şahin davasında karar çıktı!

Mersin'de, üniversite öğrencisi Feray Şahin'in (23) evinde tek kurşunla ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan polis memuru Fatih Burak Aykul (27), 'bilinçli taksirle adam öldürmek' suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından anne Aysel Şahin baygınlık geçirirken, baba Bekir Şahin ise mahkeme heyetine tepki gösterip, "Adaletin daha tarafsız, bağımsız, objektif karar vermesi gerekirken, niye katili koruma gereği duydu? Kararı veren yargıçların vicdanları rahat mı?" dedi.

Olay, 19 Eylül 2017 tarihinde, Mersin’in Mezitli ilçesinde meydana geldi. Toros Üniversitesi öğrencisi Feray Şahin, evinde, polis memuru Fatih Burak Aykul’un tabancasından çıkan tek kurşunla yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Aykul, olayın şakalaşma sonucu meydana geldiğini öne sürdü. Adliyeye sevk edilen Fatih Burak Aykul, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Aykul hakkında, ‘kasten adam öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle Mersin 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

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KARAR SONRASI MAHKEME SALONU KARIŞTI

Davanın karar duruşması bugün görüldü. Oturuma anne Aysel ve baba Bekir Şahin ile ailenin yakınları, tutuklu sanık Fatih Burak Aykul ve tarafların avukatları katıldı. Savcı mütalaasının okunduğu duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, Aykul’u ‘bilinçli taksirle adam öldürme’ suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Kararın okunmasının ardından baygınlık geçiren Aysel Şahin’e sağlık ekipleri müdahale etti.

“BU CİNAYETİ KARARTANLARIN VİCDANI RAHAT MI?”

Duruşma sonrası adliye önünde yaptığı açıklamayla mahkeme heyetine tepki gösteren Bekir Şahin ise “Maalesef bugün kızımızın katiline güvendiğimiz o adalet, o yargı bir karar verdi ancak verilen karar adil olmadı. Vicdanlarımızı rahatlatmadı. Toplum vicdanını da rahatlatmadı. 23 yaşında, gencecik üniversite son sınıf öğrencisi bir kızımız katledildi. Hayatımızda hiç görmediğimiz, tanımadığımız bir kişi tarafından katledildi. Ne arkadaşları ne binadakiler hiç kimse tanımıyor. Kızımızı kasten ve bilerek katleden bu katile ne yazık ki düşük bir ceza verilmiştir. Biz de insanız, biz de bu ülkenin vatandaşıyız. Kimi, ne diye koruyor bunlar? Bu adalet kimi koruyor? Adaletin daha tarafsız, daha bağımsız, daha objektif karar vermesi gerekirken, niye bir katili koruma gereği duydu? Biz onu anlamadık. Bize bunun izahını yapsınlar. Ortada deliller var, raporlar var. Katilin yalan ifadeleri, çelişkili ifadeleri varken, niye bunlar görülmedi? Bu cinayeti karartanların vicdanları rahat mı? Delilleri yok edenlerin vicdanları rahat mı? Kararı veren yargıçların vicdanları rahat mı? Huzurlu yatacaklar mı bundan sonra?” diye konuştu.

Öte yandan Şahin ailesinin avukatları, kararı üst mahkemeye taşıyacaklarını açıkladı. DHA