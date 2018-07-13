Festivale giden liseli Tuğçe Yalçınkaya’dan iki gündür haber alınamıyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Tuğçe Yalçınkaya (17), bir yakınıyla gittiği Kuşadası Gençlik Festivali'nde kayboldu. Polis, 2 gündür kendisinden haber alınamayan genç kızı bulmak için çalışma başlattı. Anne Yalçınkaya, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Arkadaşlar kızım kayıp. Kuşadası’nda plajda telefonunu bulduk. Ama kendisi ortada yok" diyerek yardım istedi.

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği birimleri tarafından birçok ünlü sanatçının sahne aldığı Kuşadası Gençlik Festivali’ne narkotik köpeklerle polis baskını yapıldı. Festivale katılanların sosyal medyadan yaptığı uyuşturucu çağrıştıran paylaşımları ve bazı ailelerin çocuklarının kaybolduğu yolundaki şikayetleri üzerine gerçekleştirilen operasyonda festival alanı ve kamp yapılan çadırlar didik didik arandı.

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Kuşadası Emniyet Müdürü Özgür Selçuk'un yönettiği operasyona iki narkotik köpeği, KOM ekipleri, sivil ve resmi polislerden oluşan 50 kişilik bir ekip katıldı. Festivalin yapıldığı Kuşadası'na bağlı Davutlar'daki Sevgi Plajı'nda kurulan kamp çadırları başta olmak üzere plajlar ve tüm festival alanı didik didik arandı. Polis ekipleri uyuşturucu konusunda uyarılarda bulunduktan sonra, festival alanında kayıp olduğu yolunda ailelerin şikayetleri üzerine de kayıp gençlerin bulunması için araştırma yaptı.

İKİ GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

Bu arada, Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Tuğçe Yalçınkaya gittiği Kuşadası Gençlik Festivali'nde kayboldu. Polis, 2 gündür kendisinden haber alınamayan genç kızı bulmak için çalışma başlattı. Olay, Çarşamba günü saat 23.00 sıralarında Davutlar Mahallesi Sevgi Plajı'ndaki Kuşadası Gençlik Festivali alanında meydana geldi. Nazilli'de yaşayan Tuğçe Yalçınkaya, annesi Özlem Yalçınkaya'dan (37) izin alarak bir yakını ile gençlik festivaline gitti. Festivalde kalabalığın arasında kaybolan Tuğçe'den 2 gündür haber alamayan anne, durumu polise bildirdi. Plajda telefonu bulunan Tuğçe Yalçınkaya'nın annesi Özlem Yalçınkaya, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, “Arkadaşlar kızım kayıp. Kuşadası'nda plajda telefonunu bulduk. Ama kendisi ortada yok” diyerek yardım istedi. Tuğçe Yalçınkaya'nın annesi Özlem Yalçınkaya'nın endişeli bekleyişi sürüyor.

“İNŞALLAH ONA KAVUŞACAĞIM”

Gözüne uyku girmediğini belirten Yalçınkaya, “Kızım kaybolduğundan beri yaşadığım üzüntüyü anlatacak kelime bulamıyorum. Festivalin yapıldığı alanda kızımı çok aradık ama izine rastlayamadık. Çünkü orası çok kalabalık bir yer. Şu ana kadar kızımdan en ufak bir haber alamadık. Aramalar sürüyor. İnşallah kızım bulunacak ve ona kavuşacağım” dedi. DHA