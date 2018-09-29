Fethiye’de ‘kum şeytanı’ ortaya çıktı!

Ölüdeniz Mahallesi’ndeki Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi’nin bin 900 metre pistinde dün öğle saatlerinde kum şeytanı adı verilen hortumlar oluştu. Yaklaşık 1 dakika süren hortumun birisi, yamaç paraşütü pilotları tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde havanın güzel olduğu görülürken, birden hortum oluştuğu görülüyor.
Meteoroloji'nin tropikal fırtına uyarısının ardından Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'ndeki uçuşlar bugün iptal edildi. Hiçbir yamaç paraşütü şirketi Babadağ'a çıkmazken; iptal edilen uçuşların önümüzdeki günlerde gerçekleşeceği belirtildi.
İHA
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