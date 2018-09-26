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Fethiye’de safari cipi durağa çarptı: 7’si yabancı 10 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, safari turu yapan turistlerin bulunduğu cip kontrolden çıkıp, yol kenarındaki otobüs durağına çarptı, 7'si yabancı uyruklu 10 kişi yaralandı.

android-time 13:09 26 Eylül 2018
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, safari turu yapan turistlerin bulunduğu cip kontrolden çıkıp, yol kenarındaki otobüs durağına çarptı, 7'si yabancı uyruklu 10 kişi yaralandı.

Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesi’ndeki bir tur şirketinin düzenlediği safari turuna katılan 2’si Makedonya, 5’i Filistin, 1’si de Türk toplam 9 turist, Salih Kıran’ın kullandığı 48 FK 747 plakalı cip ile bugün saat 08.15’te safari turuna çıktı. Ovacık Mevkisi’ndeki Atatürk Caddesi’ne geldiklerinde, cip şoförü  Kıran, direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan cip, yol kenarındaki otobüs durağına çarptı. O anda durakta kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

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Kazada, cip şoförü Salih Kıran ile Filistinli turistler Hamza Dadaş, Salih Dadaş, Hilmi Dabasu, Ala Dabasu, Mohammad Saleh Dabasu, Wael Babasu, Makedon turistler Gordava Sadıkoviç, Ergın Sadıkoviç ile Türk vatandaşı olan Fikret Sidekli, Elif Sidekli yaraladı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde 112 Acil servis ekibi tarafından yapıldı. Daha sonra ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesi ile içedeki 2 özel hastaneye kaldırılan yaralalılar tedaviye alındı.

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Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)

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Son güncelleme: android-time 13:2726.09.2018
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