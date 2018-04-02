FETÖ Balkanlar’da iç savaş çıkarır

Kosova’da 6 üst düzey FETÖ mensubunun MİT tarafından Türkiye’ye getirilmesi Kosova’yı karıştırdı. İçişleri Bakanı ve İstihbarat Başkanı’nın görevden alındığı Kosova’nın ana gündemini bu oluşturuyor. Kosova Barolar Birliği Başkanı’nın davetlisi olarak ülkede bulunan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve Yardımcısı Hüseyin Özbek, Türkiye tartışmalarının yaşandığı ülkeden ayrılmadan önce SÖZCÜ’ye konuştu.

FETÖ'yü Kosova'da bir siyasi muhalif örgüt olarak halka tanıttıklarını belirten Feyzioğlu, “Ülkede Türkiye'den başka hiçbir gündem yok. Türk hükümeti, siyasi muhaliflerini kaçırmakla suçlanıyor. O yüzden burada kamu diplomasisi yapmak lazım” dedi.

Konunun hassasiyeti nedeniyle Kosova Başbakanı ile olan randevusunu iptal ettiğini açıklayan Feyzioğlu şunları söyledi: “Buradaki medyaya ‘size çıkar esaslı dostluk yapanları bize tercih etmeyin' dedik. FETÖ'nün sadece Türkiye'ye tehdit olmadığını, bir proje olarak Balkanları, Kafkasları ve Afrika'yı tehdit ettiğini anlattık. Dedik ki, bunlar, isteklerini yaptığınız sürece size dost görünürler, milli menfaatlerinizin gereğini yapmaya kalktığınızda ülkenizde iç savaş çıkarırlar. Siz iç savaş yaşamış bir ülkesiniz. Bizi en iyi sizin anlamanız lazım. Biz de 15 Temmuz'da iç savaşın eşiğinden döndük. Kosova'daki kara propaganda bu kişilerin Türkiye'de işkence göreceği ve hiçbir şekilde adil yargılanmayacağı idi. Biz Türkiye'nin on binlerce avukatıyla bu davalarda adaletin tecellisi için mücadele ettiğimizi, fedakar, namuslu hakimleriyle hedef almanın doğru olmadığını anlattık. Adaletin er ya da geç tecelli edeceğini söyledik.”