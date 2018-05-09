FETÖ evinden 49 milyon kişiye ait kimlik ve adres bilgileri çıktı

Afyonkarahisar’da Fetullahçı terör örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında örgütün gaybubet evlerine yönelik düzenlenen operasyonda 36 kişi gözaltına alındı. şüphelilerin üzerinde ve evlerde yapılan aramalarda 49 milyon kişiye ait 2009 yılı seçmen kayıtlarını içeren kimlik ve adres bilgilerinin olduğu listeler ele geçirildi

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan örgüt üyelerinin saklandığı belirlenen gaybubet evlerine gece yarısı operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünce 28 farklı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, araması bulunan 20 kişi ile bunlarla birlikte hareket ettiği belirlenen 16 kişi gözaltına alındı.

Kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, yüklü miktarda para, sahte kimlikler ve sahte kimlik yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildiği bildirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü

49 MİLYON KİŞİYE AİT KİMLİK VE ADRES BİLGİSİ

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonla ilgili Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Yürütülen soruşturma neticesi FETÖ/PDY silahlı terör örgütü Afyonkarahisar sözde il imamı ve yardımcılarının bulunduğu şahıslarla ülke genelinde firari örgüt mensuplarına sahte nüfus cüzdanı hazırlayan şahıs yakalanmıştır.

Şahsın incelenen dijital materyalinde sahte kimlik yapımında kullanılmak üzere, 2009 yılı seçmen kayıtlarını içerir 49 milyon şahsa ait kimlik ve adres bilgilerinin olduğu listeler ele geçirilmiş olup, İl Emniyet Müdürlüğünce soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir” denildi.

ELE GEÇİRİLENLER

Soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan örgüt üyelerinin saklandığı belirlenen gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda, şüphelilerin üzerinde ve evlerde yapılan aramalarda sahte kimlik yapımında kullanılan 9 aparat, 18 sahte kimlik, 81 cep telefonu, 70 dijital materyal, 67 bin 545 lira, 2 bin 650 dolar ve 120 Euro ele geçirildiği belirtildi.



AFYONKARAHİSAR(DHA)