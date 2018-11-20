FETÖ iş ilanı listesinden fişleme yapmış

İstanbul'da polis ekipleri FETÖ’nün kendi insan kaynaklarını oluşturmak için hazırlandığı bir siteyle ilgili dijital verilere ulaştı. Şifreli olarak tutulan verilerde örgüt üyelerinin, siyasi ve dini yaklaşım, ırksal köken gibi özelliklerine göre, sınıflandırıldıkları ortaya çıktı.

Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince gerçekleştirildi. TEM ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine yönelik daha önce yapılan bazı operasyonlarda ele geçirilen dijital verilerde ilginç bilgilere ulaştı. Çalışmalarda örgüte yakın kişilerin listesinin tutulduğu bazı verilere de ulaşıldı. Bu veriler arasında, kişilerin dini görüşleri, ırksal kökenleri ve siyasi görüşlerine kadar birçok verinin bulunduğu anlaşıldı. Çalışmalarda, bu verilerin örgütün iş başvuru portalı olan bir siteden elde edildiği anlaşıldı.

FETÖ ŞİRKETLERİ

İddiaya göre; FETÖ üyeleri, kendilerine ait bir kuruluşlara örgüt üyelerini ve örgüte yakın isimleri yerleştirmek için bir site oluşturdu. FETÖ üyesi ve örgüte yakın şirketler “İşkare” isimli siteye ilan verdi. Daha sonra ise örgüt üyeleri, çevrelerindeki kişileri bu siteye yönlendirdi. İş başvurusu için siteye girerek bilgilerini paylaşan kişilerin verileri dijital bir havuzda toplandı.

VERİLERİ ŞİFRELEDİLER

TEM ekiplerinin araştırmalarında elde edilen dijital verilerde; başvuru yapanların, ırksal köken, dini ve siyasi görüşleri, sağlık durumları, felsefi bakış gibi verilere göre sınıflandırıldığı anlaşıldı. Kişilerin verilerini inceleyen FETÖ üyelerinin puanlama yaptığı anlaşıldı. Özellikle FETÖ üyelerinin başvuru yapması için hazırlanan sitedeki verilerin şifrelenerek saklandığı da ortaya çıktı.