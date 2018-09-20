FETÖ kumpasına uğradı avukat olmaya karar verdi

FETÖ kumpasıyla mağdur olan ve 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında vurularak ağır yaralanan Gazi Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz, stajını tamamlayarak avukatlık ruhsatnamesi aldı. SÖZCÜ’ye konuşan Eryılmaz, “FETÖ’cü hainlerin saldırısı sonucu yaralandım. Gazi olarak Emniyet teşkilatından emekli oldum. Ruhsatımı da güzel bir tesadüfle Gaziler Günü’nde aldım” dedi.

FETÖ kumpasına uğradıktan sonra avukat olmaya karar verdiğini anlatan Eryılmaz, “FETÖ'nün kumpaslarıyla yargılandığım 2010 yılında mahkeme salonunda FETÖ'cülerin iddianame dedikleri saçmalıkları, hukuk adına utanç belgelerini dinlerken kendi kendime ‘hukuk okumalıyım' dedim. Gayretle girdiğim sınavda başarılı olarak hukuk fakültesini kazandım ve 2015 tarihinde mezun oldum. 15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen hain darbe girişiminde vurularak ağır şekilde yaralandım ve Emniyet teşkilatımızdan şerefle gazi olarak emekli oldum. Ruhsat ve yemin törenim güzel bir tesadüfle 19 Eylül'de gaziler gününe denk gelmesi bana çifte mutluluk ve gurur yaşattı” ifadelerini kullandı.