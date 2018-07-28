FETÖ lobisi propaganda yaptı, Moğollar FETÖ’cüyü vermedi!

Moğolistan’daki FETÖ okullarının Genel Müdürü Veysel Akçay, Ulanbatur’da MİT operasyonu ile yakalandı. Ancak Moğollar Akçay'ı Türkiye'ye getirecek uçağın kalkışına izin vermedi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) FETÖ'nün üst düzey yöneticilerine yönelik yeni bir operasyonu da 8 bin kilometre uzakta gerçekleştirdi. Moğolistan'ın Başkenti Ulanbatur'da FETÖ okullarının genel müdürlüğünü yapan Veysel Akçay, Moğolistan istihbaratının da desteğiyle gözaltına alındı.

UÇAĞIN KALKIŞINA İZİN VERİLMEDİ

FETÖ’cü müdürü Türkiye'ye getirmek üzere dün özel bir uçak Moğolistan’ın başkenti Ulanbatur’a gönderildi. Ancak yaklaşık sekiz saat boyunca pistte bekletilen uçağın kalkışına izin verilmedi.

FETÖ LOBİSİ ETKİLİ OLDU

Reuters’in haberinde, Türkiye’nin Ulanbator Büyükelçiliği’nden temsilcilerin Moğol yetkililere açıklama yapmak üzere davet edildikleri bildirildi.

Eş zamanlı olarak organize olan Moğol milletvekilleri ve FETÖ firarisi Akçay’a destek veren protestocularun da havalimanına giderek, uçağın kalkmaması için gösteri yaptıkları bildirildi. Uluslararası ajansların haberlerine göre; Akçay’ın Türkiye’ye getirilmemesi için ülkedeki FETÖ lobili “Moğolistan’dan Türkler adam kaçırıyor” propagandası yaptı. Moğolistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Dışişleri Bakanı Sogbatar Damdin’in Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile ‘kaçırma iddialarına ilişkin’ telefonda görüştüğü vurgulandı.

‘KAÇIRMA GİRİŞİMİ’

Dışişleri Bakan Yardımcısı Battsetseg Batmunk’ın da havalimanındaki bekleyiş sırasında bir açıklama yaparak operasyonu “Ülke topraklarından birisini kaçırma girişimi” olarak adlandırdığı ve gazetecilere “Moğolistan’ın egemenliğine ve bağımsızlığına karşı bu ciddi bir ihlaldir” açıklaması yaptığı bildirildi.

Veysel Akçay’ın nerede olduğu ve ülkedeki MİT ekibinin Türkiye’ye dönüp dönmediği ise henüz bilinmiyor.