FETÖ mağduru Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok’tan Erdoğan’a uyarı

FETÖ’nün kumpaslarıyla mağdur olan emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sosyal medya üzerinden uyarıda bulundu.

FETÖ'yle mücadelede öne çıkan isimlerden emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a uyarıda bulundu. Üçok paylaşımında “FETÖ ile mücadelede gelinen aşama tam bir hayal kırıklığıdır” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABER Eski AKP'li Abdüllatif Şener'den flaş Erdoğan açıklaması

“SONUN BAŞLANGICIDIR”

Ahmet Zeki Üçok, “En samimi duygularımla sayın Cumhurbaşkanını uyarıyorum, her gün TSK’de yüzlerce terör örgütü üyesi tutuklanırken, diğer kurumlarda ve Bakanlıklar’da tek bir FETÖ üyesinin tespit edilemiyor olması sonun başlangıcıdır” açıklamasını yaptı.