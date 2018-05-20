FETÖ mağduru Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok’tan Erdoğan’a uyarı

FETÖ'yle mücadelede öne çıkan isimlerden emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a uyarıda bulundu. Üçok paylaşımında “FETÖ ile mücadelede gelinen aşama tam bir hayal kırıklığıdır” ifadelerini kullandı.
“SONUN BAŞLANGICIDIR”
Ahmet Zeki Üçok, “En samimi duygularımla sayın Cumhurbaşkanını uyarıyorum, her gün TSK’de yüzlerce terör örgütü üyesi tutuklanırken, diğer kurumlarda ve Bakanlıklar’da tek bir FETÖ üyesinin tespit edilemiyor olması sonun başlangıcıdır” açıklamasını yaptı.