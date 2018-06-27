FETÖ operasyonu: Listede Tuğgeneral de var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik yürütülen FETÖ operasyonunda Ankara merkezli 21 ilde 99 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin FETÖ’nün mahrem imamlarıyla haberleştikleri tespit edildi.

Bu kapsamda operasyon için düğmeye basan Başsavcılık, 78’i soruşturma nedeniyle daha önce hakkında idari işlem yapılan, 21’i ise 15 Temmuz darbe girişimi sonrası adli işlem yapılan 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. 1’i tuğgeneral, 2’si binbaşı, 31’i yüzbaşı, 65’i üsteğmen ve 30’u pilot rütbesinde şüphelilerin gözaltı işlemleri Ankara merkezli 21 ilde devam ediyor.

Cumhurbaşkanına suikast girişiminin kilit ismi de gözaltı listesinde

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin arasında 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişimi için Marmaris’e giden ve darbecileri yöneten eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş’in de bulunduğu öğrenildi. Genelkurmay çatı davası sanığı ve sözde “Yurtta Sulh Konseyi” üyesi olan Sönmezateş, dava kapsamında yaptığı savunmada “Darbeciyim ama FETÖ’cü değilim” demişti. Sönmezateş’in de FETÖ’nün mahrem imamlarıyla haberleştiği tespit edildi.

İHA