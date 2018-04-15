FETÖ operasyonunda 90 bin dolar para ele geçirildi

Adana merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 6´sı kadın, 20 kişi gözaltına alındı. Baskın anında bir evde yapılan aramada 90 bin dolar para ele geçirildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’ye karşı yürütülen operasyonlar kapsamında Adana, Samsun, Kayseri ve Kahramanmaraş´ta 26 adrese operasyon düzenledi. Aralarında meslekten ihraç edilen öğretmen, üniversite çalışanı, sağlık personeli ve öğrencilerin de bulunduğu 6´sı kadın 20 kişi yakalandı. Merkez Seyhan ilçesinde meslekten ihraç edilen öğretmen H.Ö.´nün evinde yapılan aramada elbise dolabının arkasında 90 bin dolar ve bir cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)