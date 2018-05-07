FETÖ operasyonunda polis başmüfettişi gözaltına alındı

İstanbul Polisi FETÖ'ye yönelik yeni bir operasyon düzenledi. Aralarında bir polis başmüfettişi ve İl Göç İdaresi uzman yardımcısının da bulunduğu 52 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüphelilerin Bylock incelemesiyle tespit edildiği öğrenildi.

Operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine yönelik çalışma yapan ekipler, Bylock kullanıcısı bazı şüphelileri belirledi. Örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock içeriklerini inceleyen ekipler, bu bilgilerden farklı isimlere de ulaştı. Çalışmalarda aralarında, 1’inci Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Baş Müfettişi A.B. İle İl Göç İdaresi uzman yardımcısı, doktor, öğretmen, mühendis ve eczacıların da bulunduğu 52 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden kamuda çalışanların tamamının 2013 yılında Kanun Hükmünde Kararname ile görevden alındıkları öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu koordinesinde yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından operasyon kararı alındı. Istanbul merkezli 25 ilde 84 adrese düzenlenen baskında 17 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.