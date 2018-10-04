FETÖ, Prof. İlseven’den 985 bin euro, 460 bin dolar, 230 bin TL almış

Ünlü psikoloji uzmanı Prof. Dr. Ali İlseven yaşadıklarını SÖZCÜ’ye anlattı. Gülen’in maskesini düşürdüğü için tehdit edildiğini ve kendisine 3 milyon dolar ceza kesildiğini söyleyen İlseven örgütle ilgili suç duyurusunda bulundu.

Yüksel ŞENGÜL

Her şey 2012 yılında iletişim ve klinik psikoloji uzmanı Prof. Dr. Ali İlseven'in yurdun çeşitli üniversitelerinde verdiği konferanslarında henüz maskesi düşmemiş olan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gerçek yüzünü anlatmasıyla başlamış. O günlerden hemen sonra örgüte yakın olan ünlü bir AVM'nin sahibi H.D., oğlu ve kardeşi tarafından tehdit edildiğini iddia eden İlseven, FETÖ'yü destekleyen medyanın da hedefi haline gelmiş. Diplomasının sahte olduğu iddia edilmiş. İş yapamaz hale gelince de H.D.'den şu teklifi almış: “Senin cezan 3 milyon dolardır. Parayı getir, kurtul…” İlseven, çaresizlik içinde borç harç topladığı 460 bin dolar, 985 bin Euro ve 230 bin lirayı eliyle götürüp teslim etmiş. Derken, 15 Temmuz darbe girişimiyle birlikte her şey değişivermiş. H.D., Amerika'ya kaçarken, bir süre yaşadığı kabus dolu yılların etkisinden kurtulmaya çalışan İlseven, şimdi adalet önünde hakkını aramak için harekete geçti.

‘HİPNOZLA BEYİN YIKADILAR'

Prof. Ali İlseven, avukatı Leman Türkmenoğlu aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği 21 Eylül 2018 tarihli şikayet dilekçesinde yaşadıklarını tek tek anlattı. İlseven, SÖZCÜ'ye şu açıklamayı yaptı: “Tek suçum, kuzu postuna bürünmüş bir kurt olan Fetullah Gülen'in ne kadar tehlikeli olduğunu anlatmaktı. Çevresini hipnozlayarak etkileyen ve beyin yıkayan birisidir o. İletişim ve klinik psikoloji benim uzmanlık alanım olduğu için biliyorum. Bu adam tehlikeli bir şizofren yapıya sahiptir.”

‘KAHVEME İLAÇ ATTILAR'

Prof. İlseven, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le ilgili iddialarını şöyle sürdürdü: “Ayrıca, Pensilvanya'da kaldığı malikane Cizvit Papazları'nın misyoner okuludur. Bunlar medyada dile gelmedi. Papaz Andrew Brunson da bunlarla bağlantılı çalışıyor. Bu adamın vatan haini olduğu 15 Temmuz itibariyle kanıtlandı ama ben bundan önce haykırdım bu gerçeği. Başıma gelmeyen kalmadı. Mayıs 2014'te Gazi Üniversitesi'nde konuk hoca olduğum dönemde kahveme nabız bozucu ilaç koydular. Bu yüzden anjiyo oldum. Hedefleri beni öldürmekti. H.D. denilen şahıs Zaman Gazetesi yöneticilerindendir, FETÖ'nün en yakınıdır, kasasıdır. Şimdi bana yaşatılanların hesabını sormaya karar verdim. Şahitlerim var, belgelerim var.”

Tehdit, şantaj, para tahsili suçlaması

İlseven'in avukatı Leman Türkmenoğlu yürütülecek hukuki süreçle ilgili şu bilgileri aktardı: “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçemizi tüm ayrıntılarıyla sunduk. Müvekkilime bir dönem hayatı zindan eden kişilerin silahlı terör örgütüne üye olmak, hakaret, tehdit, şantajla para tahsili suçlarından yargılanmaları talebinde bulunduk. Yaptıkları eylemlerle müvekkilime verdikleri maddi ve manevi zararın telafisini talep ettik. Tek isteğimiz adaletin tecellisidir.”