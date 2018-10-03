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FETÖ sanığı 4 işadamına tahliye!

Denizli'de, FETÖ/PDY'nin finans kaynakları ve il yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında açılan, 20'si tutuklu, 68 sanıklı davada ara karar açıklandı, 4 işadamı tahliye edildi.

android-time 21:12 3 Ekim 2018
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FETÖ sanığı 4 işadamına tahliye!
Denizli'de, FETÖ/PDY'nin finans kaynakları ve il yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında açılan, 20'si tutuklu, 68 sanıklı davada ara karar açıklandı, 4 işadamı tahliye edildi.

Denizli 2’nci Ağır Ceza Makemesi’ndeki davanın duruşmasında sanıklar, Cumhuriyet savcısının daha önce verdiği esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını yaptı. Mütalaada yer alan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, terör örgütü üyesi olmadıklarını belirtip, beraatlarini istedi.

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Mahkeme heyeti, savunmaların ardından ara kararını açıkladı. Verilen ara kararda, tutuklu iş adamları Habip Yıldız, Hüdai Etiler, Ahmet Kayhan ve Mehmet Ertuğrul tahliye edildi. Diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, duruşma 1 Kasım’a ertelendi.  DHA

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