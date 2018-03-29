FETÖ sanığı eski Emniyet Müdürlerinin eşlerinin davası başladı

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada İlk olarak eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Teknik Büro Amiri Ayhan Arıkanoğlu'nun eşi Ayşe Arıkanoğlu yaptı.

Eşinin üzerine kayıtlı telefonda Bylock kullandığının iddia edildiğini savunan sanık Arıkanoğlu, “Bylock’u kullanmayı gerektirecek bir hayatım yok. En küçüğü 2,5 yaşındaki üç çocuğumdan mahrumum. Babası tutukluyken doğum yaptım. Eşim tutukluyken birçok meslektaşının eşi beni hayırlı olsun diye aradı. Bu kişilerle yaptığım görüşmelerde örgütsel bağ yoktur. Mahrem ablalarla görüştüğüm iddialarını kabul etmiyorum. Bu kişlerle aynı baz istasyonunda bulunmam kendileriyle görüştüğüm anlamına gelmez” diye konuştu.

YAKUB SAYGILI'NIN EŞİ DE SANIKLAR ARASINDA

Dönemin İstanbul Mali Suçlarla Şube Müdürü Yakub Saygılı’nın eşi sanık Esra Filiz Saygılı da “Eşimin Yakub Saygılı olmasının dışında iddianamedeki hiçbir değerlendirmeye katılmıyorum. Bylock’u haberlerde duydum. Bu programı indirmedim, kullanmadım” dedi.

“BYLOCK ŞİFRESİNİ ZİYARETE GELEN KÖTÜ NİYETLİ KİŞİLER DE YAPMIŞ OLABİLİR”

Mahkeme başkanınnın, “İddianamede Bylock şifrenizin çocuklarınızın adının baş harflerinden oluştuğu yönündeki iddia için ne söylersiniz?” sorusuna Saygılı, “Doğum yapınca eşim de cezaevine girmişti. O dönem polis lojmanında kalıyorduk. Çok sayıda kişi ziyarete gelmişti. Evdeki internetin şifresini isteyenlere vermiştik. Çocuklarımın isimlerini lojmandaki herkes bilir. Bu şifreyi kötü niyetli herkes yapmış olabilir” diye yanıt verdi.

Daha sonra eski Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Kazım Aksoy’un eşi Sümeyye Aksoy konuştu. Savunmasını hazırlayamadığını belirten sanık Aksoy, tahliyesini talep etti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheliler hakkında, “Silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapisleri talep ediliyor. Şüphelilerin kullandığı belirtilen Bylock programına giriş şifreleri, kullanıcı adları ve bulundukları gruplara yer verilen iddianamede, Bylock yazışmalarında şüphelilerin “mahrem imamlar”ın aldıkları talimatları birbirlerine aktardıkları, örgüte bağışta bulundukları, Bank Asya’ya para yatırma konusunda telkinde bulundukları iddia ediliyor.