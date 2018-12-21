FETÖ şimdi de vizesiz Avrupa’ya engel

Türk vatandaşları için vizesiz Avrupa hedefi, AB ile yapılan anlaşma çerçevesinde somut kriterlere bağlandı. Türkiye bu 72 kriterden 68’sini tamamladı. Ancak bir de “somut olmayan” kriterler var; Bunların başında ise AB ülkelerine iltica başvurusunda bulunan Türk vatandaşları geliyor.

Avrpa Birliği’nin (AB) açıkladığı rakamlara göre 6 bini Yunanistan, yaklaşık 10 bini ise Almanya'ya olmak üzere, toplamda 17 bin Türk son iki yıl içinde iltica başvurusunda bulundu. Türkiye, bu başvuru sayısı ile “Avrupa'ya en çok iltica talebinde bulunan vatandaş sayısı” açısından Suriye, Irak, Afganistan gibi ülkelerle listenin üst sıralarını paylaşıyor.

Türkiye'nin en son 1980 darbesi sonrasında iltica konusunda listede üst sıralarda yer aldığına dikkat çeken yetkililer, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından da benzer bir durum yaşandığına dikkat çekiyorlar.

VİZESİZ AVRUPA İÇİN PSİKOLOJİK ENGEL

Türk yetkililer, AB ile Türk vatandaşlarına vizesiz Avrupa görüşmelerine başlandığında, Türkiye'den Avrupa'ya yönelik iltica başvurularının neredeyse tümüyle sona ermiş olduğunu, şimdi bu yeni durumun sıradan Avrupalıların gözünde Avrupa'ya vizesiz seyahat konusunda psikolojik engel oluşturduğunu kaydediyorlar.

İltica başvurularının büyük çoğunluğunun FETÖ Terör örgütünün giriştiği 15 Temmuz'daki darbe girişiminin başarısız olması dolasıyla ülkeden kaçan üst düzey teröristler olduğuna dikkat çeken Türk yetkililer, az sayıda PKK terör örgütü üyesinin de iltica başvurusunda bulunduğunu kaydediyorlar.

FETÖCÜLER TÜRKİYE ALEYHİNE ÇALIŞIYOR

FETÖ üyelerinin Avrupa'da Türkiye aleyhine yoğun propaganda faaliyeti içinde olduğunu da kaydeden yetkililer, bunun da Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat konusunda Avrupalı yetkililer üzerinde etki yarattığını belirtiyorlar.

YARGI REFORM TAKVİMİNİN ÖNÜMÜZDEKİ AY AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Vizesiz Avrupa için Türkiye'nin yerine getirmesi gereken son 6 somut kriter konusunda ise, önümüzdeki ay Adalet Bakanlığı'nın yargı reforum strateji belgesini hazırlaması bekleniyor.

İlk toplantısını Ağustos'ta, ikinci toplantısını ise bu ayın başında yapan dört bakandan oluşan (İçişleri, Adalet, Dışişleri ve Maliye) Reform İzleme Komitesi, vizesiz Avrupa için atılacak somut adımları masaya yatırmıştı.

Bu çerçevede kalan kriterler şöyle;

* Europol ile işbirliği anlaşmasının imzalanması- Bu konudaki görüşmeler Brüksel'de Kasım ayının son haftası yapıldı. Türk yetkililere göre uzlaşma yakın

* Kişisel verilerin korunması kanunu ve kurumunun yapısında değişiklik- Türk yetkililere göre, hükümet bu konuyu hızlıca Meclis'e getirmekte kararlı.

* Geri kabul anlaşması- Şu anda Türkiye AB ile geri kabul anlaşmasını kısmen de olsa uyguluyor. Türkiye'den Yunanistan'a geçen 3. Ülke vatandaşları “bire bir” sistemi çerçevesinde geri kabul ediliyor. Ancak bu Türkiye'nin kendi inisiyatifi ile yapılıyor. AB işi resmiyete dökmek istiyor. Türkiye ise, resmi anlaşma konusunu zaten vize serbestisinin yerine getirilmesine bağlamıştı. Türk yetkililere göre, diğer kriterler yerine gelip de, AB Türk vatanndaşlarına vizesiz seyahat için yeşil ışık yaktığında bu konu eş zamanlı halledilecek.

* AB ile adli yardımlaşma sisteminin kurulması- Buradaki en büyük sıkıntı, sisteme tüm AB üyelerinin, dolayısıyla Türkiye'nin tanımadığı Kıbrıs Rum Kesimi'nin de dahil edilmesi. Ancak Türk tarafı bu konuda “Kosova modeli” gibi bir formül arayışına girmiş durumda. 5 AB ülkesinin tanımadığı Kosova ile AB arasında kurulan adli yardımlaşma sisteminin bir benzeri için Türk tarafı çalışmakta olsa da, AB yetkilileri bu konuda henüz kendilerine Ankara'dan bilgi ulaşmadığını söylüyorlar.

* Terörle Mücadele Yasası'nın değiştirilmesi- Türkiye'nin en çok zorlanacağı kriterlerden biri bu; Farklı terör örgütleriyle aynı anda yapılan mücadele Türk yetkililere göre, AB'nin kurmuş olduğu güvenlik-özgürlükler dengesinin aynısının Türkiye'de de kurulmasını zorlaştırıyor. Ancak yetkililer, Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı adli reform paketinde bu konunun -belki bir takvimle birlikte- yer alabileceğini ifade ediyorlar.

AB yetkilileri ise, Türkiye'nin sadece yasa değişikliklerini yapmasının yeterli olmayacağını, aynı zamanda Avrupa ile uyumlaştırılacak olan yeni Terör yasasının tam olarak uygulanmasını da bekleneceğini ifade ediyorlar.

*Yolsuzlukla mücadele kriteri- Bu konuda Türkiye'nin önünde AB tarafından koyulmuş somut bir yol haritası var. Buna göre:

– TBMM'de siyasi etik yasası kabul edilecek

– Yolsuzlukla mücadele eylem planı yapılacak

– Siyasi Partilerin finansmanı ile ilgili yasada değişiklik yapılacak-