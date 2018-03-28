‘FETÖ temizlendiyse OHAL hâlâ niye var’

Kemal Kılıçdaroğlu, bu konuyu CHP Grubu’nda gündeme taşıdı. Başbakan Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Canikli ve Milli Eğitim Müsteşarı Tekin’in “FETÖ’nün temizlendiğine” ilişkin açıklamalarını gerekçe göstererek OHAL’in kaldırılmasını istedi. İktidara şöyle yüklendi:

OHAL'den sonra bakanlar açıklama yaptılar. Efendim askeriyedeki FETÖ'cüleri temizledik.Güzel. Milli Eğitim diyor ki; FETÖ'cüleri temizledik. O da gayet güzel. Başbakan,‘Yargıdaki bütün FETÖ'cüleri temizledik' diyor. O da gayet güzel. Peki o zaman bu OHAL niye var? Niye devam ediyor.Ben size söyleyeyim FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkarmamak için. Bu konuda millet konuşmasın diye OHAL'i sürdürüyorlar.

‘SİYASİ AYAK 1 NUMARA…'

FETÖ'nün sanayici, baklavacı,esnaf, işçi, öğretmen,hakim, savcı ayağını çıkardılar siyasi ayağı yok.Buradan, FETÖ'nün bir numaralısiyasi ayağı Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır diyorum.

Versin mahkemeye ispat edeceğim. Sen devletin bütün sırlarını, kozmik odayı FETÖ'ye açacaksın. Sonra kalkıp ‘Ne istedin de vermedik' diyeceksin. Vali verdin, kaymakam verdin, general verdin, rektör verdin her şeyi verdin. Şimdi diyorsun ki; FETÖ'nün siyasi ayağı kim? Siyasi ayağı sensin arkadaş.

‘CAMBAZIN BİRİ DÜŞTÜ…'

Biz FETÖ ile mücadele ederken her türlü baskıyla karşılaştık. Belediyelerimiz basıldı belediye başkanlarımız hapse atıldı. Daha önce söylemiştim; bir ipte iki cambaz oynamaz. Cambazlardan biri düştü diğeri hâlâ tel üstünde oynuyor. Ne yaparsanız yapın! Hangi medyayı ele geçirirseniz geçirin! 2019'da bu ülkenin kadınları, genç kızları, anneleri sizi sandığa gömecektir. Kadınlar, ‘Yeter artık evde, çarşıda, pazarda, memlekette huzur kalmadı' diyor. 2019'un demokrasisini onlar getirecek.

‘SEN KİM KAHRAMAN KİM'

Devletin sırlarını terör örgütüne teslim eden adam şimdi kahramanlığa soyunuyor. Sen kahraman falan değilsin. Kalkmış bir laf ediyor: ‘Artık metal yorgunluğu yok. Afrin ile beraber diriliş hareketi yeniden başladı.' Yani askerleri gönderdik, onlar şehit oldu, malı biz götürüyoruz. Bu kadar ahlaksızlığı hayatımda hiç görmedim, hiç duymadım. Ergenekon, Balyoz olaylarında orduyu perişan ettiler. Şimdi kalkmış ordu üzerinden zafer naraları atıyor.

FETÖ İÇİN KİM NE DEMİŞTİ?

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM:

“Bu karanlık zihniyet bugün yargı camiamızdan tamamen temizlendi. Yaptıklarının hesabını da Türk yargısına veriyorlar.”

SAVUNMA BAKANI CANİKLİ:

“FETÖ, askeri eğitim kurumlarımız başta olmak üzere teröristler yetiştirilmesi için ciddi çalışmalar içinde olmuştur. Hamdolsun, şu an itibarıyla bu tehlike ortadan kaldırılmıştır.”

MEB MÜSTEŞARI YUSUF TEKİN:

“FETÖ ile irtibatlı olan 30 bin civarında personel ve öğretmenin bakanlıkla ilişiğini kestik. Şu anda FETÖ ile mücadele Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde nihayete ermiştir.”