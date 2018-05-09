FETÖ’cü Danıştay üyeleri Gülen’in evini müze gibi ziyaret etmiş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen bazı eski hakimlerin, Danıştay'a üye seçildikten sonra, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'ye gitmeden önce kaldığı Altunizade'deki FEM Dershanesi'nin en üst katını müze gibi gezdikleri ortaya çıktı.

FETÖ’nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay Genel Kurul Salonu’nda görülen duruşmada, eski Danıştay üyesi Halil Çırak ikinci kez hakim karşısına çıktı.

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SANIKLAR VE AVUKATLARI DURUŞMADA HAZIR BULUNDU

Duruşmada, FETÖ üyeliğinden tutukluyken etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan eski Danıştay Üyesi Vahit Bektaş tanık olarak dinlendi.Bektaş, sanık Çırak’ı üniversite yıllarından beri tanıdığını, kendisini yapı mensubu olarak bildiğini ancak konuyla ilgili somut bir bilgisinin olmadığını söyledi.

Çırak’ın sohbet toplantılarına katıldığına dair daha önceki ifadelerini düzelten Bektaş, “İfadem sırasında ismini verdiğim iki kişinin sohbet toplantılarına katıldığını söylemiştim. Ardından da Halil Çırak’ı tanıdığımı belirtmiştim. Bu cümlelerim, sanki o da toplantılara katılmış gibi ifadeye geçirilmiş.” dedi.

Danıştay üyelerinin İstanbul gezisi

Vahit Bektaş, 2011’de Danıştaya üye seçildikten sonra cemaat mensubu üyeler için İstanbul’a gezi düzenlendiğini belirterek, “Gezi sırasında, Amerika’daki şahsın gitmeden önce Altunizade’deki dershanenin en üst katında kaldığı oda da gezdirildi. Motivasyon toplantısıydı. ‘Afrika’da şu kadar okul açıldı, Türkçe olimpiyatları şöyle yapıldı.’ gibi yapılan faaliyetler bize anlatıldı.” dedi.

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GEZİLERE ÇIRAK DA KATILMIŞ

Çırak’ın avukatı Hüseyin Aygün, müvekkilinin belirtilen tarihte çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle hastanede olduğunu savunarak, Çırak’ın İstanbul gezisine katılıp katılmadığını tekrar sordu.Geziye 35 yargı mensubunun katıldığını, üzerinden yıllar geçtiğini ifade eden Bektaş, “İnsanlık hali, katıldı gibi hatırlıyorum” dedi.

“SAĞI SOLU ÖPME GİBİ ŞEYLER OLMADI”

Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Burhan Karaloğlu ise tanık Vahit Bektaş’a, “Dershanenin üst katındaki ziyareti biraz açar mısınız? Burada ne yaptınız, bir şeyler mi öpüldü, tavaf gibi şeyler mi yapıldı?” diye sordu.

Bektaş, Altunizade’deki dershanenin en üst katında teraslı bir odaya çıkarıldıklarını anlatarak, “Burada kaldığı oda mevcut haliyle korunmuştu. Bize, ‘Şu odayı kullandı, sohbetleri şurada yapıyordu.’ diye anlatıldı. Sağı solu öpme gibi şeyler olmadı” diye konuştu.

Başkan Karaloğlu’nun, “Müze gezer gibi mi gezdiniz?” sorusu üzerine Bektaş, “Kısmen öyle denebilir. Çünkü mevcut haliyle odalar korunmuştu. Başka amaç için yeniden düzenlenmemişti.” dedi.

Tanık beyanlarının ardından duruşmaya ara verildi. Aranın ardından Mahkeme Heyeti, sanık Halil Çırak’ın tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma 20 Eylül’e bırakıldı.

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FETÖ’NÜN FEM DERSANESİ’NDEKİ 5. KATI

FETÖ’nün darbe girişiminin ardından hazırlanan iddianamelerde, İstanbul Altunizade’de bulunan FEM Dershanesi, özellikle de dershanenin beşinci katındaki toplantı salonunun örgütün yönetim merkezlerinden biri olarak kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Gülen’in TSK içindeki örgüt mensubu rütbeli personel, kaymakamlar, emniyet mensupları ve yargı personeli ile burada toplantılar yaptığı belirlenmişti. AA