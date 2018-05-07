FETO’cü işadamının adını verdiği AKP’liler için işlem yapılmadı

FETÖ’ye finansal destek sağlamak suçundan tutuklu Ahmet Küçükbay itirafçı oldu Küçükbay’ın ismini verdiği 84 kişi arasında AKP’li vekiller ve merkez valisi de var...

FETÖ'ye finansal destek sağlamak suçundan 21 aydır İzmir'de tutuklu yargılanan Orkide Yağları'nın sahibi Ahmet Küçükbay etkin pişmanlıktan faydalanmak için FETÖ ile irtibatlı olduğunu iddia ettiği 84 kişinin adını polise ve savcılığa verdi. Küçükbay'ın ifadelerinde, biri eski üç AKP'li milletvekili ile Merkez Valisi Hüseyin Avni Coş'un da adı geçti. Ancak bu 4 isim için işlem yapılmadı.

YEMEKLERE KİM KATILDI?

İzmir Emniyeti'nin 11 Ocak'ta 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği 40 sayfalık rapor, “FETÖ'nün bürokrat ve siyasi ayağı böyle kapatıldı” yorumlarına neden oldu. Küçükbay, cemaat toplantılarına ilişkin şunları söyledi:

“Bu toplantılara o dönemde cemaatin İzmir sorumlusu olarak bilinen Bekir Baz gelirdi. 2010'dan 2013'e kadar Mövenpick Otel'de haftanın her salı günü yapılan toplantılara benimle birlikte; Rıza Akça, Necip Kalkan gibi 20-25 kişi katılırdı. Hatta 2-3 sefer Telekom Bölge Müdürü Y.Y. bu salı toplantılarına katılırdı. Ayrıca, Ramazan aylarında gruptaki işadamları ile Bekir Baz ve yardımcılarının bulunduğu yerde bürokratlardan İzmir eski Valisi Cahit Kıraç, Aydın eski Valisi Hüseyin Avni Coş, Manisa eski Valisi Celalettin Güvenç (Halen AKP milletvekili), İzmir eski başsavcılarından Celal Kocabaş'ın geldiğini hatırlıyorum. 2012'de Necip Kalkan'ın Bayraklı Seyir Tepe'de bulunan restoranda düzenlediği yemekli toplantıya Bekir Baz, Zafer Dokan, Hikmet Alcan katıldı. Aynı yıl çiftliğimdeki iftara Cahit Kıraç, Hüseyin Avni Coş ve Celalettin Güvenç katıldı.”

Küçükbay, 15 Temmuz'dan sonra yayını durdurulan ve TMSF'ye geçen Kanal 35 adlı televizyon kanalını o dönem AKP İzmir Milletvekili Mehmet Tekelioğlu'nun telkinleri ile kurduğunu anlattı.

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Faruk Öztürk'ün imzasıyla Küçükbay'ın ifadesinde adı geçen kişiler hakkında yapılan işlemlere ilişkin mahkemeye gönderilen raporda, AKP İzmir milletvekilleri Necip Kalkan ve Celalettin Güvenç için, “Halen vekil olduklarından dolayı haklarında araştırma yapılmamıştır” denildi.

SORUŞTURMA YAPILAMAZ

Emniyet raporunda, Merkez Valisi Hüseyin Avni Coş'un POLNET ve UYAP kayıtlarında herhangi bir arama kaydının bulunmadığına dikkat çekildi. “Şahıs hakkında soruşturma açılması için yeterli bilgi verilmediği anlaşılmıştır. Küçükbay tarafından verilen ifadelerdeki bilgiler irdelendiğinde Coş hakkında FETÖ/PDY mensubiyetleri sebebiyle etkin bir soruşturma yapılamayacağı değerlendirilmektedir” denildi.