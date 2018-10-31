FETÖ’cüler Atalay Demirci için oy toplamış

Bursa eski valisi Şahabettin Harput’un da aralarında bulunduğu 60 sanıklı FETÖ duruşmasında mahkeme başkanı bazı sanıklara ait mesajlaşmaları okudu. Mesajlarda daha önce örgüt üyeliğinden gözaltına alınıp serbest kalan komedyen Atalay Demirci için oy toplandığı detayı dikkat çekti.

Bursa'da aralarında eski vali Şahabettin Harput'un da bulunduğu çoğu iş adamı, 11'i tutuklu 60 sanıklı FETÖ davasının son celsesinde duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaa açıklanmadan önce çoğu sanığın dijital materyallerindeki incelemenin bittiği ve özellikle mesajlaşmaların tutanaklarının duruşmaya sunulduğu öğrenildi. Mahkeme başkanı, duruşmanın başında sanık avukatlarına dijital materyallerin bir kısmının çözüldüğünü hatırlatarak, bazı sanıklara ait yazışmaların önemli kısımlarını mahkemede soracağını belirtti.

Hatırlatmaların ardından mahkeme başkanı sanıkların farklı mesajlaşma programları üzerinden yaptıkları yazışmalarını duruşmada okumaya başladı. Okunan yazışmalar arasında en çok dikkat çeken nokta ise daha önce FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alınarak serbest kalan; adını katıldığı yarışma programı ile duyuran komedyen Atalay Demirci oldu.

Sanıkların bir yarışma programına katılan Atalay Demirci için örgütün oy topladığı yönünde yaptıkları yazışmaları okuyan mahkeme başkanı söz konusu yazışmaları sordu. Sanık avukatları gelen evrakları detaylı inceledikten sonra savunma yapacaklarını söyleyerek, mahkemeden süre talep etti. Duruşma, mütalaanın açıklanması ve ara kararın verilmesinin ardından ileri bir tarihe ertelendi.

BURSA (İHA)