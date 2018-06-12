FETÖ’cüler tarafından dinlendiği ortaya çıkan İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın davasında karar çıktı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan ve eski Kocaeli Valisi şimdiki Ankara Valisi Ercan Topaca’nın aralarında olduğu 66 kişinin usulsüzce dinlenme olayı ile ilgili yargılanan eski emniyet mensubu 9 şahıs hakkında karar verildi.

2010-2013 yılları arasında Kocaeli'de İstihbarat Şube Müdürlüğünde çalışan 13 polis tarafından İstanbul Ağır Ceza Mahkemelerinden alınan belgede tahrifat yapılarak aralarında Eski Kocaeli Valisi şimdiki Kocaeli Valisi Ercan Topaca ve o yıllarda MHP’de, şimdi İYİ Parti’de olan Kocaeli Eski Milletvekili Lütfü Türkkan'ın da bulunduğu emniyet müdürleri, polis memurları, ceza infaz kurumu memurları, doktorlar ve gazetecilerden oluşan 66 kişi usulsüz dinlenmişti.

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BAZI SUÇLARDAN BERAAT ETTİLER

Konunun ortaya çıkması ile birlikte 13 polis memuru hakkında görevi kötüye kullanmak, haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak suçlarından dava açılmıştı.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde sürdürülen davanın 25. celsesinde olayla ilgili yargılanan eski emniyet mensubu 9 kişi hakkında karar verildi. Silahlı terör örgütüne üye olmak ve usulsüz dinleme suçlarından yargılanan zanlılardan Fahri Derici'nin toplam 20 yıl 10 ay, Abdulhadi Mehan'ın 18 yıl 1 ay 15 gün, Ertuğrul Tüz'ün 9 yıl 7 ay, Cengiz Kaya'nın 9 yıl 7 ay, İsmail Yaman'ın 22 yıl 3 ay 15 gün, Mehmet Emin Orhan'ın 14 yıl 2 ay, Fatih Akpınar'ın 10 yıl 7 Ay 15 gün, Mehmet Adil Tilaver'in 6 yıl 3 ay, Fatih Özdere'nin ise 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Öte yandan, sanıkların bazı suçlardan beraat etmesine ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. İHA