‘FETÖ’de kriptonun kriptosu var’

Mili Savunma Bakanı Nurettin Canikli, FETÖ içinde ''Çok gizli 5. daire yapılanması'' olduğunu açıkladı ve '' Bu daire kriptonun kriptosudur. Asker ve MİT mensuplarının olduğu yapıdır. Bunları sadece örgüt elebaşı biliyor. Amacımız kripto yapının açığa çıkarılması. Adeta iğne ile kuyu kazıyoruz'' dedi.

Canikli 22 Mart günü Kara Harp Okulunda düzenlenen “Subay Temel Askerlik Anlayışı Kazandırma Eğitimi” ant içme töreninde yaptığı konuşmada ise, ”FETÖ, özellikle askeri eğitim kurumlarımız başta olmak üzere teröristler yetiştirilmesi için ciddi çalışma içinde olmuştur. Hamdolsun, şu an itibarıyla bu tehlike tamamen ortadan kaldırıldı” demişti.

Canikli TBMM’de yaptığı açıklamada, FETÖ ile yapılan mücadele kritik bir seviyeye gelindiğini vurguladı ve ”Bugüne kadar kamudan çok sayıda temizlik yapılmıştır. Ancak örgütün çok kripto yapılanmasının olduğunu da biliyoruz. Özellikle güvenlikle ilgili kurumlarda gizlilik ve kripto örgütlenme esas yapılanmadır. Şimdi kripto yapılanma için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Henüz deşifre edilemeyen, örgüt tarafından özel olarak gizlenmiş, kritik görevlerde bulunan kripto örgüt mensuplarının olduğunu kesin olarak biliyoruz” dedi ve şunları söyledi:

5 DAİREDEN OLUŞUYOR

”İtirafçı bir örgüt mensubunun, gizli yapıyla ilgili tanımlaması çok önemlidir. Örgüt 5 daireden oluşmaktadır; 1. Daire esnaf ve sivil. 2. Daire normal devlet memurları, polisler. 3. Daire mahrem yapı içerisinde bulunan hakim, kaymakam ve askerler ile bunların bağlı olduğu imamlar. 4. Daire ise kripto hakim, savcı, polis, kaymakam ve askerler ile bağlı oldukları imamlar. 5. Daire ise kriptonun kriptosu. Asker ve MİT mensuplarının olduğu yapı. Bunları sadece örgüt elebaşı biliyor. Bunlarla bağlantıyı sağlayan 2-3 kişi var. Güvenlikle ilgili birimlerde kripto yapısının aktif olduğunu da biliyoruz. Hatta zaman zaman çok ayrıntıya girmeyeceğim. Son derece tehlikeli olabilecek kritik hamleler yaptığını da takip edebiliyoruz ve görüyoruz. Temel amacımız kripto yapının açığa çıkarılması. Adeta iğne ile kuyu kazıyoruz.”

Veli TOPRAK/ANKARA