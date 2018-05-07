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FETÖ’den aranan 6 kişi Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı

Edirne'de, FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında arama kararı bulunan 6 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken, askerler tarafından yakalandı.

android-time 18:01 7 Mayıs 2018
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FETÖ’den aranan 6 kişi Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı
Edirne'de, FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında arama kararı bulunan 6 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken, askerler tarafından yakalandı.

Edirne 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’na bağlı askerler, İpsala ilçesine bağlı Paşaköy’de Yunanistan’a sınır, birinci derece askeri yasak bölgede, Meriç Nehri kenarında kalabalık grup gördü. Grubun yanına giden askerler, yaptığı incelemede, Suriyeli ve Afganistanlı mülteciler arasında 6 kişinin FETÖ/PDY üyesi olduğunu tespit etti. Jandarmaya teslim edilen şüphelilerin, örgütün okullarında çalışan eski öğretmen, üniversite öğrencisi, şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ kullanıcısı olan ve haklarında aranma ile yurt dışı çıkış yasağı bulunan F.M.K. (30), M.Ö. (37), E.T. (40), E.Ö. (35), S.Y. (28)  ve T.T. (37) olduğu anlaşıldı.

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Şüphelilerden S.Y. ve F.M.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.Ö., soruşturmasının sürdürüldüğü Muğla’ya gönderildi. Diğer şüphelilerin soruşturmasının devam ettiği belirtildi. DHA

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