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FETÖ’den aranan eski istihbarat şube müdürü yakalandı

İstanbul’da, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle aranan Edirne eski İstihbarat Şube Müdürü Özgür Nikbay, Esenyurt’ta sahte kimlikle yakalandı.

android-time 13:45 24 Eylül 2018
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FETÖ’den aranan eski istihbarat şube müdürü yakalandı
İstanbul’da, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle aranan Edirne eski İstihbarat Şube Müdürü Özgür Nikbay, Esenyurt’ta sahte kimlikle yakalandı.

Hakkında FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan gözaltı kararı bulunan Edirne eski İstihbarat Şube Müdürü Özgür Nikbay, gizlendiği evden çıkar çıkmaz, polis tarafından sokakta yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alındığı sırada üzerinden ağabeyine ait nüfus cüzdanına kendi fotoğrafını yapıştırdığı tespit edilen FETÖ'cü eski polis müdürü, ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. FETÖ zanlısı Özgür Nikbay'ın, önceki yıllarda da 1 yıl 7 ay cezaevinde kaldığı ve salıverildikten sonra hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

İHA

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Son güncelleme: android-time 14:2524.09.2018
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