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FETÖ’den aranana 45 kaçak Kıbrıs’ta yakalandı

Türkiye'de FETÖ'den arandığı tespit edilen 45 kişi Kıbrıs üzerinden Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalandı.

android-time 11:13 28 Temmuz 2018
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Türkiye'de FETÖ'den arandığı tespit edilen 45 kişi Kıbrıs üzerinden Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalandı.

Türkiye’de FETÖ’den arandığı tespit edilen yaklaşık 45 kişi Kıbrıs üzerinden Yunanistan’a kaçmak üzereyken dün gece KKTC polisinin aldığı ihbar üzerine yakalandı. Polisin geniş güvenlik önlemleri altında yaptığı operasyonla yakalanan FETÖ firarileri sabah saatlerinde Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesi şüpheliler hakkında 3 gün tutukluluk kararı aldı. Kıbrıs üzerinden Yunanistan’a kaçmak üzereyken yakalanan 45 kişinin 19'u erkek, 9'u kadın 17'sinin ise çocuk olduğu açıklandı. Şahısların arasında çok sayıda asker kökenli kişilerin olduğu da aktarıldı.

Emir Abdurrahman Bulut LEFKOŞA (İHA)

Son güncelleme: android-time 12:1728.07.2018
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