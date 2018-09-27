FETÖ’den el konup, satılan tesiste kamp yapılacak

AKP, her yıl iki defa düzenlediği kamp yerinde, yeniden eski yuvasına dönüş yaptı. FETÖ'cülerin işlettiği Asya Termal Tesisleri’nde yapılan kamp, 17-25 Aralık operasyonundan sonra Afyon’a kaydırılmıştı. Bu yıl yapılacak kampa yine eski tesis ev sahipliği yapacak.

İktidar partisi mensupları, önümüzdeki hafta sonunda milletvekilleri, kurucular, bakanların katılımıyla Sonbahar kampı gerçekleştirecek. 5-7 Ekim tarihlerinde Kızılcahamam'da bulunan Eliz Hotel'de (Eski adı Asya Termal Tesisi ) yapılacak siyasi kamp toplantısının ana gündemi yerel seçimler, TBMM iç tüzük değişikliği, MHP’nin af teklifi ve ekonomide yaşanan sorunlar olacak. AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, kampla ilgili milletvekillerine gönderdiği genelgede “Partimizin MKYK ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu üyeleri, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu üyeleri, Kurucular Kurulu üyeleri, Milletvekilleri, Genel Merkez Birim Başkan Yardımcıları, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları üyeleri ile bakanlar ve bakan yardımcılarının katılımlarıyla gerçekleştirilecek 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı 5-6-7 Ekim 2018 tarihlerinde Kızılcahamam'da yapılacak olup, toplantı programı ve detaylar daha sonra bildirilecektir.” dedi.

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