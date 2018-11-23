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FETÖ’den tutuklu iş adamı serbest bırakıldı, çalışanları davul zurna ile kutladı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan iş adamı Yunus Köroğlu, adli kontrol şartıyla tahliye oldu. Tahliye haberini duyan çalışanları ise davul zurnalı kutlama yaptı.

Mehmet ANDAÇ / Çanakkale
android-time 11:51
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FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan iş adamı Yunus Köroğlu, adli kontrol şartıyla tahliye oldu. Tahliye haberini duyan çalışanları ise davul zurnalı kutlama yaptı.

Balıkesir, Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle 16 Şubat’ta gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Yunus Köroğlu’nun duruşması dün Balıkesir 2.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

İiş adamı Yunus Köroğlu, adli kontrol şartıyla tahliye oldu. Tahliye haberini duyan çalışanları kutlama yaptı.

İiş adamı Yunus Köroğlu, adli kontrol şartıyla tahliye oldu. Tahliye haberini duyan çalışanları kutlama yaptı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ilçe yapılanmasında aktif olarak çalıştığı, eğitim kurumlarına mali destek sağladığı ve örgüt imamları ile telefon görüşmeleri yaptığı gerekçesiyle yargılanan Köroğlu’nun davasına yakınları ve çok sayıda avukat katıldı. Sanığın savunmasını dinleyen mahkeme heyeti oy birliğiyle Köroğlu’nun adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

MAĞAZALARA KAYYUM ATANMIŞTI

Öte yandan 24 Şubat 2018 tarihinde Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'de 10 şubesi bulunan HYS Mağazaları’na savcılığın talebi sonrası sulh ceza hakimliğince kayyum atanmış ve şirket TMSF bünyesine geçmişti.

ÇALIŞANLARDAN DAVUL ZURNALI KUTLAMA

Yunus Köroğlu’nun tahliye haberini duyan mağaza çalışanları da büyük sevinç yaşadı. Şirketin Çanakkale şubesindeki çalışanlar ise davul zurnalı bir kutlama gerçekleştirdi.

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