FETÖ’den yargılanan iş insanı kardeşlere tahliye kararı çıktı

Antalya'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Kırmızıtaş Holding'in sahiplerinden tutuklu Recai ve Hamza Kırmızıtaş kardeşler yargılandıkları davanın ilk duruşmasında tahliye edildi. Duruşmada ifade veren Kırmızıtaş kardeşler, "Hiçbir zaman vatan haini olmadık" dedi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kentte yapı market, otomotiv yedek parça ve servis hizmetleri ile sigorta aracılık hizmetleri pazarlaması sektöründe faaliyet gösteren Kırmızıtaş Holding’e bağlı 4 şirkete 8 Mart’ta kayyum atandı, holdingin sahipleri Recai, Hamza ve İsmail Kırmızıtaş kardeşler ise gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen kardeşlerden Recai ve Hamza Kırmızıtaş tutuklanırken, İsmail Kırmızıtaş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kırmızıtaş Holding’in 2’si tutuklu 3 sahibinin yargılanmasına başlandı. Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu Recai Kırmızıtaş, Hamza Kırmızıtaş ve tutuksuz İsmail Kırmızıtaş, avukatları ve yakınları katıldı.

Mahkeme başkanının, ‘Etkin pişmanlıktan yararlanmak ister misiniz?’ diye sorduğu 3 sanık “Hayır, çünkü biz FETÖ üyesi değiliz” diyerek kabul etmedi. İlk kez mahkemede savunma yapan sanıklardan Hamza Kırmızıtaş, suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Hiçbir zaman vatan haini olmadığını söyleyen Hamza Kırmızıtaş, “Kimseden talimat almadım. Onların organizasyonlarına katılmadım. Ekonomik kriz döneminde bazı firmalarla çek alışverişi yaptık. FETÖ’ye para aktarmamız olmamıştır” dedi.

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‘MUHASEBECİNİN KELİME HATASINDAN FETÖ’DEN SUÇLANIYORUZ’

Mahkeme başkanı, holdingin, FETÖ soruşturması kapsamında el konulan ve kayyum atanan Öpçin Mobilya’ya kestiği faturaların açıklama bölümüne ‘Himmet’ yazdığının tespit edildiğini hatırlatması üzerine Hamza Kırmızıtaş, şu yanıtı verdi:

“Öpçin’e öğrenci yurdu yapımı için malzeme verildi. Neticede bunun karşılığında çek aldık. Bu çekin de bir kısmı ödendi halen bir kısmı da tahsil edilmedi. Muhasebeci kesilen faturaya ‘hizmet’ yerine ‘himmet’ yazmış. Ancak, ticari defterlerde paraların yurt yapımı için verildiği açık olarak belirtilmiştir. Muhasebecinin yaptığı kelime hatasından dolayı şimdi FETÖ’den suçlanıyoruz.”

Gayriresmi tek bir çöplerinin bile olmadığını savunan Hamza Kırmızıtaş, “50 yıllık firmamıza bir günde el koydular. 6 ay haksız yere yattık. Ailemiz mağdur oldu” dedi.

Recai Kırmızıtaş ise şirket olarak ciddi anlamda zan altında kaldıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“Bir kişi bizi yurt yaptık diye FETÖ üyesi olmakla suçlamış. Evet, Van’da yurt yaptık. Bu yurdu da Diyanet’e verdik. Diyanet hala bu yurdu işletiyor. Ben ve kardeşlerim hiçbir zaman FETÖ yanlısı olmadık. Sempatizanı da olmadık, sohbetlerine de katılmadık.”

Recai Kırmızıtaş, FETÖ’den kapatılan TUSKON’la ticari bağlarını 2009 yılında kopardıklarını, dönemin başbakanının ise 2011 yılında TUSKON’a destek istediğini iddia etti.

Sanık ifadelerinin ardından mahkeme karar için duruşmaya 15 dakika ara verdi. Ara sonrasında yeniden celseye devam eden mahkeme heyeti, Recai ve Hamza Kırmızıtaş’ın tutuksuz yargılanmasına karar vererek tahliye etti.

Duruşma tanık ifadelerinin dinlenmesi ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi. DHA