FETÖ’nün Almanya’daki karargahı deşifre oldu

Türkiye’den kaçan FETÖ’cülerin Giessen kentinde kurulan Ön Alım Merkezi’ndeki birimden geçtiği öğrenildi. Örgüt üyelerinin işlemlerini yaptırdıktan sonra çeşitli eyaletlere yönlendirildikleri belirtildi.

Türkiye'deki kanlı darbe girişiminin ardından yurtdışına çıkan ve soluğu Almanya'da alan bir çok FETÖ'cünün, Hessen Eyaleti'nin Giessen Kenti'nde kurulan Ön Alım Merkezi'ndeki VII. Birim'den geçtiği öğrenildi. Örgüt tarafından buraya getirilen FETÖ'cülere, buradaki örgüt elemanları tarafından bir şekilde özel muamele yaptırılıyor ve Giessen Kenti'ndeki merkezde kalmadan, Hessen Eyaleti içinde başka yerlere gönderiliyor.

BELGELERİ BİRLİKTE DOLDURUYORLAR

Kaçak savcı Zekeriya Öz'ün de zaman zaman buraya gelerek, yeni gelenleri karşıladığı öne sürülüyor. Diğer göçmen ya da ilticacılarla birlikte gelen FETÖ'cülerin burada ilk kayıtları yapılıyor ve BAMF'a (Alman Göçmen ve İlticacılar Dairesi) göre belgeleri doldurması sağlanıyor. Son dönemlerde yoğun olarak gelen FETÖ'cülerin burada örgüt elemanları tarafından karşılandığı ve hemen işlemlerinin yapılarak çeşitli eyaletlere yönlendirildiği belirtiliyor.

İŞLEMLER ÜÇ AŞAMADA BİTİYOR

İşlemler ise şu şekilde sıralanıyor: Öncelikle gelen kişinin kimliği tespit ediliyor ve iltica talebi alınıyor. Sonra nakdi ya da sıhhi olarak ihtiyaçları gideriliyor. Üçüncü olarak nereye gönderilecekse, oranın tespiti yapılıyor. FETÖ'cülerin Almanca bilen elemanlarının gelenleri bu merkezde bir gün bile yatırmadan işlemlerini bitirdiği belirtiliyor. Giessen'deki, yasal adı Erstaufnahmeeinrichtung in Giessen –EAE- olan bu merkez, 15 Temmuz'dan kısa süre önce oluşturulmuştu. Merkezde, Afganistan, Irak, Suriye ve diğer Ortadoğu ülkelerinden gelenler çoğunlukta bulunuyor.