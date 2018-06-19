“FETÖ’nün en büyük destekçisi AKP”

İYİ Parti Kayseri milletvekili adayı, 15 Temmuz gazisi Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz ‘’İYİ Parti, FETÖ aleyhine konuşamıyor” diyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’ye meydan okudu. Eryılmaz, “Biz her yerde sizin FETÖ’nün en büyük destekçisi olduğunuzu söylüyoruz ama duymak işinize gelmiyor. Eğer cesaretin varsa gel, istediğin kanalda canlı yayına çıkalım” dedi.

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş'ın da Kayseri'ye gelerek seçim kampanyasına destek verdiği Eryılmaz, Balyoz mağduru emekli Albay Ali Türkşen'le birlikte İYİ Parti'nin FETÖ ile Mücadele Acil Eylem Planı'nı aylar önce hazırladığını söyledi. SÖZCÜ'ye konuşan Eryılmaz, Kayserili seçmene, “Milletvekili listesinde bir kahraman olduğunu unutmayın” diye seslenerek şöyle dedi:

“15 Temmuz darbe girişimi gecesi o gün o saatte nöbeti olmamasına rağmen evinden silahını alarak Emniyet Müdürlüğü önüne koştum. Direnişin bütün safhalarını bizzat organize ettim. Tank üzerinde gazi oldum. Gazi Meclis'e Gazi Emniyet Müdürünü gönderme zamanı. Kayserililerin oylarına talibim”