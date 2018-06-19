“FETÖ’nün en büyük destekçisi AKP”

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş'ın da Kayseri'ye gelerek seçim kampanyasına destek verdiği Eryılmaz, Balyoz mağduru emekli Albay Ali Türkşen'le birlikte İYİ Parti'nin FETÖ ile Mücadele Acil Eylem Planı'nı aylar önce hazırladığını söyledi. SÖZCÜ'ye konuşan Eryılmaz, Kayserili seçmene, “Milletvekili listesinde bir kahraman olduğunu unutmayın” diye seslenerek şöyle dedi:
“15 Temmuz darbe girişimi gecesi o gün o saatte nöbeti olmamasına rağmen evinden silahını alarak Emniyet Müdürlüğü önüne koştum. Direnişin bütün safhalarını bizzat organize ettim. Tank üzerinde gazi oldum. Gazi Meclis'e Gazi Emniyet Müdürünü gönderme zamanı. Kayserililerin oylarına talibim”