FETÖ’nün ‘İzdivaç ablası’ iddiasıyla yargılanan avukat Bylock’u 28 bin kez kullanmış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukat yapılanması kapsamında tutuklanan avukat Özge Elif Hendekçi, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savunma yaptı.

Mahkemede, sanık Hendekçi'nin örgütün gizli mesajlaşma programı Bylock'u 28 bin kez kullandığının tespit edildiğine yönelik evrakın dava dosyasına girdiği belirtildi.

Terör örgütü üyeliği suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanık Hendekçi, duruşmaya Tokat’taki cezaevinden SEGBİS yoluyla katıldı. Sanık Hendekçi, hakkında beyanda bulunan tanıkların ifadelerini kabul etmediğini söyledi.

TANIK: “BANA BİR HALT YEDİYSEN İÇİNDE TUTMALISIN” DEDİ

Duruşmada tanık olarak ifade veren Nurseli Kutiloğlu da sanık Hendekçi ile gözaltında olduğu sırada nezarette tanıştığını söyledi.

Tanık Kutiloğlu, “Sanığı tanımam. Nezarette tanıştım. Orada etkin pişmanlıktan yaralandığımı söyleyince bana, ‘Bir halt yediysen içinde tutmalısın’ dedi. Sanık bana etkin pişmanlıkta bulunduğum için herhangi bir telkinde bulunmadı” dedi.

“BYLOCK KULLANMADIM”

Mahkeme başkanı duruşmada sanığın örgütün gizli mesajlama programı olan Bylock'taki yazışmalarını okudu. Sanık Hendekçi de Bylock kullanmadığını öne süren sanık Hendekçi, “Bu mesajların uydurulduğu çok belli. Bu yazışmalar sonradan eklenmiştir. Mesaj içeriklerini kabul etmiyorum” diyerek savunma yaptı.

“GÖZÜNÜZE GİRMEK İÇİN ‘ALLAH BELASINI VERSİN' DEMEM”

Mahkeme başkanı, sanık Hendekçi'ye terör örgütü FETÖ ile ilgili görüşünü de sordu. Bu soru üzerine sanık, “Genel düşüncelerimi ifade etmek zorunda değilim. Burada hukuki bir yargılama yapılıyor. Ben düşüncemi olumlu ya da olumsuz söylemek zorunda değilim. Kalkıp da gözünüze girmek için de ‘Allah bu örgütün belasını versin’ demem. Ben sadece adalet istiyorum. Sizden tahliye istemiyorum” dedi.

“NASIL MUAMELE EDERSENİZ ÖYLE MUAMELE GÖRÜRSÜNÜZ”

Mahkeme başkanı duruşmada gelen evrakları da okudu. Duruşmada sanık Hendekçi'nin Bylock'a 28 bin kez bağlantı kurduğunun tespit edildiği belirtildi. Mahkeme heyeti sanık Hendekçi'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Duruşma sonunda mahkeme heyetine karşı, “Nasıl muamele ederseniz öyle muamele görürsünüz” diyen sanık Hendekçi'ye mahkeme başkanı “Bizi tehdit mi ediyorsun” diyerek tepki gösterdi. Mahkeme heyeti başkanı daha sonra SEGBİS bağlantısını keserek duruşmayı bitirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, “izdivaç ablası” olduğu belirtilen avukat Elif Özge Hendekçi’nin “terör örgütüne üye olmak” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.