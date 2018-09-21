FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin davada savcı mütalaasını verdi!

FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın İstinaf Mahkemesinde yeniden yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, 6 sanığa yerel mahkeme tarafından “anayasayı ihlal” suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanmasını istedi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu yargılanan Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Fevzi Yazıcı, Şükrü Turgut Özşengül ve Yakup Şimşek ile tutuksuz yargılanan Mehmet Altan ve avukatları katıldı. Davanın sabah yapılan oturumunda Nazlı Ilıcak ve Fevzi Yazıcı’nın sorgusu yapıldı. Öğleden sonraki oturuma tutuksuz sanık Mehmet Altan’ın savunması ile başlandı.

Öğleden sonraki oturumda Mehmet Altan, Şükrü Tuğrul Özşengül, Yakup Şimşek ve Ahmet Altan’ın savunmaları alındı.

MEHMET ALTAN SAVUNMASINI YAPTI

Yazılı savunmasını okuyan Mehmet Altan, kendisini yargılayan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Anayasa’yı yok sayarak yargılama yaptığını, şu anda yargılandığı bu mahkemenin de o kararı yeniden değerlendireceğini söyledi.

“ANAYASA MAHKEMESİ KONUŞMALARIM NEDENİYLE SUÇLANDIĞIMI…”

Yerel mahkemenin verdiği ağırlaştırılmış müebbet kararına ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nun üç ihlal tespit ettiğini söyleyen Mehmet Altan, “En son haliyle dosyayı inceleyen AYM Genel Kurulu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi ‘gözaltına bile alınamayacağımı’ karara bağlarken, Anayasaya yok muamelesi yapan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi ağırlaştırılmış müebbet veriyor. Halbuki Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu esas olarak yazılarım ve konuşmalarım nedeniyle suçlandığımı, bunun da ifade ve düşünce özgürlüğünün parçası olduğunu söylüyor” dedi.

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en yüksek iki mahkemesinin hiçbir suçunun olmadığına karara bağladığını söyleyen Mehmet Altan, “Mahkemenizin gerçek bir hukuk anlayışının takipçisi ve uygulayıcısı olarak AYM Genel Kurulu ve AİHM kararlarının da ispatladığı gibi düşüncelerimden, fikirlerimden dolayı benliğime yönelik bu zulmü bitirmesini talep ediyorum” dedi.

“BİZİ MAHKUM EDEN MAHKEME OLMAYAN BİR SUÇ UYDURMUŞTUR”

Tutuklu sanık Ahmet Altan savunmasında, tuhaf olan bu yargılamanın bir televizyon programında subliminal mesaj vererek darbeye iştirak ettikleri iddiası ile başladığını söyledi. Ahmet Altan, “Sübliminal mesaj, manevi cebir, inanç.. Bu iddiaların bir tanesi bile somut değildir. Bir tanesinin bile somut kanıta dayandırılması mümkün değildir. Bir tanesi bile elle tutulur, gözle görülür bir eylem değildir. Sayın Yargıç, bizim ceza yasamızda ‘manevi cebir’ diye bir suç yoktur. Bizi mahkum eden mahkeme olmayan bir suç uydurmuştur, ki bunun kendisi suçtur” dedi.

Gerçekleştirdikleri somut bir eylemin olmadığını söyleyen Ahmet Altan, “Bizim gerçekleştirdiğimiz somut bir eylem yok, dava dosyasında yazıldığı türden suçları belirleyen kanun maddesi yok, haliyle kanıt da yok. Biz olmayan bir davada yargılanıp, olmayan bir davada mahkûm olduk” dedi.

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Anayasa Mahkemesi’ne uymayı reddeden bir kararla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldıklarını savunan Ahmet Altan, “Kanıtsız ve kanunsuz biçimde mahkum olduk. Sayın Yargiç; şimdi yaşanan bu hukuksuzluğun yeniden değerlendirileceği bir aşamadayız. Yargıdaki bu çöküntüyü tamir etmek sizin elinizde. Benim talebim açık ve net; hukuka, yasaya ve Anayasaya uygun bir biçimde suç olan eylemi tarif edin, bu eylemi suç kabul eden kanun maddesini gösterin ve bu eylemin gerçekleştiğini belirleyen somut kanıtı ortaya koyun. İki senedir bize kanıtı gösterin diyoruz. İki yıldır bu insanların sorusuna hiçbir hakim, hiçbir savcı cevap veremedi. Bu davada adaleti biz sanıklar temsil ediyoruz. Eğer bir mahkemede hukuku ve adaleti yargıçlar değil de sanıklar temsil ediyorsa o ülke çöküyor demektir. Yargı bir devletin, bir toplumun orta direğidir. Bir toplum yargısız olamaz ” dedi.

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Ahmet Altan, “Yaşanan bu hukuksuzluğun yeniden değerlendirileceği bir aşamadayız. Sizden beklentim hukukun yeniden tesisidir. Ortada somut bir kanıt yoksa bu davayı bitirin. Bu mahkemeden hukukun, adaletin, ve bu toplumun direği olan yargıyı yeniden canlandıracak bir karar bekliyorum” dedi.

SAVCI ONAMA İSTEDİ

Savunmaların ardından esas hakkındaki mütalaasını açıklayan İstinaf Savcısı, sanıkların istinaf taleplerinin esastan reddine karar verilmesini istedi. Yerel mahkemenin kararının hukuka uygun olduğunu belirten savcı, bu kararın onanmasını talep etti. Savcı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını da talep etti. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, sanıklar ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını yapmaları için davayı erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede davanın istinaf aşamasında tahliye olan Mehmet Altan ile tutuklu sanıklar Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Şükrü Turgut Özşengül, Yakup Şimşek ve tutuksuz sanık Tibet Murat Sanlıman, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddia ediliyor. Davanın görüldüğü İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Şubat 2018 tarihinde yaptığı karar duruşmasında, Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Mehmet Altan, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Turgut Özşengül, “Anayasayı ihlal etmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldılar. Sanıkların cezasında indirime gidilmedi. Tutuksuz sanık Tibet Murat Sanlıman’ın ise beraatine karar verildi.

Sanıkların avukatları davayı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. Dosyanın geldiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 18 Haziran 2018 tarihinde Mehmet Altan’ın tahliyesine karar vermişti. DHA