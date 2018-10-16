FETÖ’nün para ayağına operasyon

İstanbul Polisi, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ)mali yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Örgütün en önemli kuruluşlarından Kaynak Holding’den usülsüz para aktarıldığı iddiasıyla başlatılan çalışmada 25 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde startı verilen operasyonda aralarında şirket sahipleri, şirket ortakları ve yöneticilerinin de olduğu 37 şüphelinin yakalanmasının hedeflendiği öğrenildi. Eş zamnlı olarak adreslere giren polis ekipleri 25 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde arama başlatıldı.

YURTDIŞINA PARA AKTARILDI

Operasyonla sonuçlanan çalışmanın, İstanbul Mali Polisi'nin uzun süredir incelediği Kaynak Holding'le ilgili olduğu öğrenildi. Araştırmalarda, FETÖ'nün birçok şirketini bünyesinde barındıran çatı kuruluşu Kaynak Holding'ten 3'üncü kişiler ve kuruluşlara usülsüz para aktarıldığı, bu paraların yurt dışına gönderildiğinin tespit edildiği belirtildi. İddiaya göre, Kaynak Holding'deki bu paralar önce Azim Gayrimenkul, Elis Gayrimenkul, Azim Yeminli Müşavirlik ve Yapı Azim Ortaklık firmalarına gönderildi. Daha sonra ise Keles Grup İnc., Auto Keles Sale İnc. üzerinden yurt dışına kaçırıldı.

Yurtdışına çıkarılan paranın miktarının ne kadar olduğuyla ilgili çalışmalar sürerken, gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.