FETÖ’nün para ayağına operasyon

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde startı verilen operasyonda aralarında şirket sahipleri, şirket ortakları ve yöneticilerinin de olduğu 37 şüphelinin yakalanmasının hedeflendiği öğrenildi. Eş zamnlı olarak adreslere giren polis ekipleri 25 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde arama başlatıldı.
Operasyonla sonuçlanan çalışmanın, İstanbul Mali Polisi'nin uzun süredir incelediği Kaynak Holding'le ilgili olduğu öğrenildi. Araştırmalarda, FETÖ'nün birçok şirketini bünyesinde barındıran çatı kuruluşu Kaynak Holding'ten 3'üncü kişiler ve kuruluşlara usülsüz para aktarıldığı, bu paraların yurt dışına gönderildiğinin tespit edildiği belirtildi. İddiaya göre, Kaynak Holding'deki bu paralar önce Azim Gayrimenkul, Elis Gayrimenkul, Azim Yeminli Müşavirlik ve Yapı Azim Ortaklık firmalarına gönderildi. Daha sonra ise Keles Grup İnc., Auto Keles Sale İnc. üzerinden yurt dışına kaçırıldı.
Yurtdışına çıkarılan paranın miktarının ne kadar olduğuyla ilgili çalışmalar sürerken, gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.
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