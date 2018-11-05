FETÖ’nün sözde ‘Bölge Avukatlar İmamı’ yakalandı

Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün sözde ‘bölge avukatlar imamı’ örgütün gaybubet evinde yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan örgütün 2011 yılından beri bölge avukatlar imamı olduğu iddia edilen, örgütün haberleşme programı olan bylock'a 4 ayrı kullanıcı adıyla 34 bin 371 kere girdiği tespit edilen, örgütün kapatılan kurumlarında yöneticilik yapan Sezai C., Samsun'un Atakum ilçesinin Büyükoyumca Mahallesi'ndeki örgütün gaybubet evinde saklandığı tespit etti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu eve 1 Kasım günü operasyon düzenledi. Operasyonda Sezai C., gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.