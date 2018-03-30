FETÖ’nün yapamadığını hep beraber beceriyoruz

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 3 Temmuz kumpasının tartışıldığı panelde konuştu. “Ben kimsenin adamı olmadım. Bir tek Fenerbahçe’nin adamı oldum” dedi, birlik çağrısı yaptı.

Fenerbahçe Derneği İzmir Şubesi tarafından önceki gün “3 Temmuz ve FETÖ Kumpaslarının Bilinmeyenleri” paneli düzenlendi. Panelin moderatörlüğünü 3 Temmuz sürecinin kitabını yazan SÖZCÜ Editörü Aytunç Erkin yaptı. Panelde Fenerbahçe camiasının simge isimlerinden, soruşturmacı gazeteci Uğur Dündar, Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu ve 3 Temmuz sürecinde kulübün yönetim kurulu üyesi olan Yasemin Merçil konuşmacı olarak yer aldı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Balyoz kumpası mağdurları emekli orgeneral Çetin Doğan ile emekli tümgeneral Atilla Özler de panelin izleyicileri arasındaydı.

‘ELLERİNDE BİR KILIÇ'

Panelin sonunda bir konuşma yapan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, “Ben kimsenin adamı değilim” dedi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıldırım şunları söyledi:

“Bugüne kadar adaylığımı açıklamadım. Sebebi Fenerbahçe'yi seçim sathına sokmamak için. Ama 16 aydan beri ellerinde bir kılıç Fenerbahçe'nin üzerinde geziyor. Gerek yok. Burası siyasi bir parti değil. Burası bir spor kulübü. Spor kulübünde seçim nasıl yapılır herkes biliyor. 3-4 ay kala çıkarsınız, çalışmanızı yaparsınız. Ama gazetelerde yazıyor, ‘Geleceğim tüm futbolcuları göndereceğim' diye. Haydi bakalım oynasınlar bu hafta. Bunlar yanlıştır, Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Fenerbahçe bölünmüştür, haberiniz olsun. Siz farkında değilsiniz, Aziz Yıldırım da seçilse, Ali Koç da seçilse Fenerbahçe bölündü, haberiniz olsun. O kafada olanlara söylüyorum. FETÖ'nün yapamadığını biz hep beraber beceriyoruz. Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliğini hep beraber sağlamalıyız.”

‘KARAR HER AN ÇIKABİLİR'

Sosyal medyada kendisi ve ailesi hakkında hakaret içeren paylaşımlar yapıldığını hatırlatan Yıldırım, “Benim eşime sosyal medyada küfürler ediyorlar. Fenerbahçe'ye 20 sene hizmet ettim. Kötü yönetmiş, iyi başkanlık yapmamış olabilirim. Hepsi geçerli ama bana saygı duymalısınız. Bu kulübe hayatımı verdim. Hiçbir maddi karşılık beklemeden. İsteseydim onlar kadar zengin olurdum ama ben kimsenin adamı olmadım. Bir tek Fenerbahçe'nin adamı oldum” dedi. Panelde konuşan Şekip Mosturoğlu ise 3 Temmuz dava süreciyle ilgili “Dosya Yargıtay incelemesinde. Her an karar çıkabilecek durumda” açıklamasını yaptı.

‘TEK YUMRUK OLDUK'

Yasemin Merçil de 3 Temmuz sürecinde tüm Fenerbahçe camiasının nasıl kenetlendiğini anlatıp şöyle dedi: “FETÖ'nün, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü Fenerbahçe'yi ele geçirme operasyonuna karşı taraftar tek yumruk olarak direndi. Şu sloganları hiç unutamam: Fenerbahçe halktır, yenilmez. Tutuklu değil, tutkuluyuz.”

Fenerbahçe demek Mustafa Kemal'in askeri olmak demektir

Soruşturmacı gazeteci Uğur Dündar, paneldeki konuşmasında özetle şunları söyledi:

“Ortada şike falan yok. Başkanın dediği gibi, ‘Ne şikesi kardeşim, memleket elden gidiyor.' Fenerbahçe sadece bir spor kulübü değildir. Fenerbahçe demek, Çanakkale'de bu vatanı omuz omuza müdafaa ederken 14 yaşında şehit düşmektir. Fenerbahçe demek bağımsızlık mücadelesinin verildiği Kuvayı Milliye'ye cephane taşımaktır, gerekirse hayatıyla bedel ödemektir. Fenerbahçe demek Cumhuriyet demektir, Mustafa Kemal'in askeri olmak demektir. O yüzden Fenerbahçe hedef alındı. FETÖ'nün sonunun başlangıcı son kale Fenerbahçe duvarına toslamaktır. Eğer o son kaleyi düşürmüş olsalardı halimiz nice olurdu? FETÖ ile mücadele devam etmektedir. Bu mücadelenin bir tek şampiyonu vardır, oda Fenerbahçe'dir.”

Kongre sürecinde Fenerbahçe'nin bölünme riski taşıdığına değinen Dündar, “Hem camia, hem ulus olarak çok ciddi bir emperyal kuşatmayla karşı karşıyayız. Birlik ve beraberliğimiz hayati önem taşıyor. Kongre sürecinde bölünme riski görüyorum. Fenerbahçe'nin bölünmesi demek, ülkemizde emperyalist planların hayata geçirilmesi için müsait bir zemin oluşması demektir. Fenerbahçe'nin kongreden bölünerek değil, güçlenerek çıkması için, her Fenerbahçeli ve her Mustafa Kemal'in askeri üzerine düşeni yapmalı” dedi.