FETÖ’ye karşı kurulmuştu… MSÜ’nün direktörü FETÖ’den tutuklandı

15 Temmuz’dan sonra Harp Akademileri Komutanlığı yerine kurulan Milli Savunma Üniversitesi’nin Teşkilat Şube Müdürü Albay Kadir Atakan, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandı. Atakan’ın tutuklanması üniversitede de şaşkınlıkla karşılandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde ‘kripto' FETÖ mensupları olduğu iddiasıyla yapılan gözaltı ve tutuklamalar devam ediyor. Cumhuriyet’ten Sertaç Eş’in haberine göre; Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Teşkilat Şube Müdürü Kıdemli Albay Kadir Atakan da gözaltına alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.

FETÖ üyeliği gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı çıkan ve cezaevine konulan bir albayın görevi dikkat çekti. MSÜ Teşkilat Şube Müdürlüğü görevini yürüten Topçu Kıdemli Albay Kadir Atakan'ın tutuklanması üniversitede de şaşkınlıkla karşılandı.

KURULUŞUNDA ÇALIŞTI

Milli Savunma Üniversitesi, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından eski Harp Akademileri Komutanlığı yerine kuruldu. İstanbul Maslak'taki yerleşkesinde faaliyete başlayan MSÜ, henüz yüzde yüz faaliyete geçmedi ve kuruluş çalışmalarını sürdürüyor. Üniversiteye rektör olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından, Prof. Dr. Erhan Afyoncu atandı. Albay Atakan'ın ilk günden bu yana üniversitenin kuruluş çalışmalarından sorumlu Teşkilat Şube Müdürlüğü görevini yürütmesi ise güvenlikle ilgili birçok soru işaretini tekrar gündeme getirdi. Askeri kaynaklar, son operasyonlarda başka bazı kritik görevlerde bulunan subayların hakkında da tutuklama kararı verildiğine dikkat çekiyor.