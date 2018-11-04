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Fidan törenine fidanlara kıyan davetiye

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ortaklaşa Fidan Dikim Etkinliği adıyla program düzenledi. 6 Kasım’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı etkinlik için “Fidanlar, Fidanlarla Büyüyor” başlığıyla davetiye hazırlandı.

Ali Ekber ERTÜRK
android-time 12:59 4 Kasım 2018
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Fidan törenine fidanlara kıyan davetiye
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ortaklaşa Fidan Dikim Etkinliği adıyla program düzenledi. 6 Kasım’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı etkinlik için “Fidanlar, Fidanlarla Büyüyor” başlığıyla davetiye hazırlandı.

Devlet erkanı, milletvekilleri, yüksek yargı organları, bürokratlar ve STK'la dahil yüzlerce kişiye gönderilen davetiyeler “Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu” dedirtti. 1'inci kuşe kağıda basılı davetiyenin boyutları 20×20 cm (40 santimetre kare) olurken, zarfın boyutu da 42 santimetrekare oldu. Sırf bu davetiye bile yüzlerce ağacın kesilmesi anlamına geliyor.

KUŞE KAĞIDA SİNCAPLI DAVETİYE

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Sincap resmiyle süslenen ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un isimlerinin yer aldığı davetiyede şu ifadelere yer verildi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek ‘Fidan Dikim Etkinliğimize katılımlarınız bizleri mutlu kılacaktır.”

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Son güncelleme: android-time 13:0004.11.2018
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