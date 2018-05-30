Fidye için kaçırdılar, vahşice öldürdüler

İstanbul'a 2 yıl önce döviz bürosu açmak için gelen Iraklı iş adamı Ahmed Mawlood Mohemmed, arkadaşı vasıtasıyla tanıştığı Irak asıllı kişiler tarafından iş yeri açmasına yardımcı olmak bahanesiyle kaçırıldı ve serbest bırakılması için 10 milyon dolar fidye istendi. Fidye alınmadan da iş adamı vahşi bir şekilde öldürüldü. Kan donduran olayın son duruşmasında ise dehşetin detayları ortaya çıktı.

Iraklı iş adamı Ahmed Mawlood Mohemmed ,Türkiye’de döviz bürosu açmak için arkadaşı Ahmed Mohammed Saleh Saleh’ten yardım istedi. Arkadaşı için araştırma yapan Saleh, Türkiye’de ikamet eden Irak vatandaşı Farok Abdullah Hmod Al Dulaımı buldu. Al Dulaımı bir süre sonra kendilerine yardımcı olacağını söyleyerek iş adamını Türkiye’ye davet etti.

26 Haziran 2016’de buluşan şahıslar konuşup İstanbul’u gezdikten sonra ayrıldılar. Dehşet dolu olaylar zinciri ise bundan birkaç gün sonra başladı.

LÜKS VİLLADA 3 GÜN ESİR KALDILAR…

İddianameye göre 3 Temmuz 2016’da meydana gelen olay şu şekilde gerçekleşti.

Şüpheliler Farok Abdullah Hmod Al Dulaımı, Tarık Moutıı ve Khalaf Sulaıman Sulaıman Iraklı iş adamı Ahmed Mawlood Mohammed’in zengin olduğunu bildikleri için plan yapıp fidye için kaçırmayı planladılar. Emelleri için ise Büyükçekmece’de lüks bir villa ile bir otomobil kiraladılar.

‘GELİN, KONUŞALIM’ DİYE VİLLAYA ÇAĞIRDILAR

Olay günü iş görüşmesi yapmak ve döviz bürosu için yardımcı olacaklarını söyleyerek Iraklı iş adamı Mohemmed ve arkadaşı Saleh’i Büyükçekmece’de kiraladıkları lüks villaya götürdüler. Villanın içine girer girmez ise ikili, silah tehdidi ile esir alındı.

“IŞİD BİZİ ESİR ALDI”

Ahmed Mohammed Saleh hemen yere yatıp teslim olurken, Iraklı iş adamı Mohemmed’in ise ”Bunlar IŞID bizi tuzağa düşürmüşler” diyerek bağırıp direnmeye çalıştı.Direnen iş adamı, elleri ve gözleri bağlanarak başka bir odaya konuldu ve ardından da Irak’taki ailesi aranarak 10 milyon dolar fidye istendi.

FİDYEYİ BEKLEMEDEN ÖLDÜRDÜLER

Ancak iş adamınını ailesinden gelecek olan para beklenmeden talihsiz iş adamı öldürülü. Ailesi durumdan bir haber olduğu halde şüpheliler fidye istemeye devam etti.

KİMSE ANLAMASIN DİYE ÇARSAF GİYDİRDİLER!

Türkiye’de sadece iş yeri açmak için gelen talihsiz adamın cesedi ise parçalanıp bavula konuldu. Organları ise poşete sarılarak villanın yakınındaki tarlaya atıldı. Öldürülen iş adamı ile birlikte esir alınan arkadaşı Ahmed Mohemmed Saleh Saleh ise çarşaf giydirilip gözlük takılarak başka bir yere götürüldü. İddiaya göre Saleh , arabanın kırmızı ışıklarda durmasıyla bir anlık hamle ile fidyecilerin elinden kurtulmayı başardı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan soruşturmanın ardından sanıklar Farok Abdullah Hmod Al Dulaımı , Khalaf Sulaiman Sulaiman ve Tarık Moutıı için ‘Canavarca hisle eziyet çektirerek , tasarlayarak kasten öldürme’ ,’Nitelikli yağma ‘ ve ‘ Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ‘ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 24 yıldan 44 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık Tarık Moutıı ölen iş adamını tanımadığını ve hiç görmediğini söyleyerek,” Maktulun öldürülmesi ve ileri sürülen yağma suçları ile hiçbir alakam yoktur. Bu olayı polis beni aldığında öğrendim. Bu işlerle hiçbir ilgim ve bilgim yoktur.” dedi.Diğer sanık Khalaf Sulaiman Sulaiman da olayla hiçbir ilgisinin olmadığını söz konusu villaya da hiç gitmediğini ifade ederek savunmasında devam etti. ” Polisler beni çarşıda yakaladılar. Maktülü ve arkadaşı Ahmed Mohemmed Saleh Saleh’i de tanımıyorum. Benim cinayetle bir alakam yoktur. O bölgede çalıştığım için telefonum sinyal verebilir. Yüce mahkemeden beni suçlu olarak görülmeyip tahliyemi talep ediyorum. Tutukluğum yüzünden eşim ve çocuklarım mağdurdur.” dedi.

Duruşmada bir diğer sanık Farok Abdullah Hmod Al Dulaımı, cinayetle bir ilgisi olmadığını savundu. Sanık Farok Abdullah Hmod Al Dulaımı ,” Sakarya’da şirket sahibiyim. İki aileye bakıyorum Çocuklarım benim bu durumum yüzümden okuyamıyor. Mağdur durumdayım tahliyemi istiyorum” dedi.

Mahkeme , sanıkların tutukluluk halinin devamına ve eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.