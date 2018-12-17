Fikri Işık müteahhidi salondan attırdı

Kocaeli’de riskli alan ilan edilerek kentsel dönüşüm kararı alınan iki mahalle ile ilgili AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri mahalle sakinleriyle toplantı yaptı. Fikri Işık, mahallenin büyük bölümünü temsilen toplantıya katılan müteahhit firma sahibini salondan çıkarttırdı. Işık kısa bir süre sonra da basın mensuplarının salonu terk etmesini istedi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Veli Ahmet ve Hacı Hızır mahalleleri riskli alan ilan edilerek kentsel dönüşüm çalışmalarına başlandı. AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileriyle birlikte mahalle sakinleri ile toplantı yapma kararı aldı. Hacı Hızır Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda vatandaşların yanı sıra bölgedeki kentsel dönüşüm çalışmaları için 2 yıldır hak sahipleriyle ön anlaşma imzalayan Veral İnşaat firmasının yetkilileri de hazır bulundu.

GERGİNLİK YAŞANDI

AKP Kocaeli milletvekili Fikri Işık toplantıya müteahhit firma yetkililerinin salondan çıkmasını istedi. Salondan çıkmak istemeyen firma yetkilileri duruma tepki göstererek salondan çıkmadı. Bunun üzerine salona çevik kuvvet polislerini davet eden Fikri Işık “Müteahhit firma yetkililerini dışarı alalım” talebinde bulundu.

“ATIN BUNLARI DIŞARI”

Mahalledeki birçok ev sahibiyle ön anlaşma imzaladıklarını belirten firma yetkilileri çıkmamakta ısrar edince milletvekili Işık bu kez de polislere, ‘Atın bunları dışarı' diyerek Işık müteahhit firma sahibi Ömer Veral ve yöneticilerini salondan zorla çıkarttırdı.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM TALEBİ YOK”

Toplantı açılışında kısa bir konuşma yapan Işık, Mesele bizim meselemiz müteahhidim meselesi değil diyerek şöyle konuştu; “Her iki mahallede de geniş bir kesimde kentsel dönüşüm talebi yok. Biz burada vatandaşımızla bakanlık yetkililerini bir araya getirerek yaşanan sorunları Ankara'ya taşımak istedik. Bununla ilgili kararı olgunlaştırıp gerekli mercilere sunacağız. Çevre ve şehircilik bakanıyla görüştüm. Alanın çok büyük tutulduğunu bakanımıza iletim. Mekansal planlama genel müdürü Vedat beyi görevlendirdi. Vedat bey şimdi aramızda. Sizi dinleyecek ve bunu Ankara'ya ileteceğiz. Her bir vatandaşımızın derdi bizim derdimiz”

“BASIN MENSUPLARINI DIŞARI ALALIM”

AKP Kocaeli milletvekili Fikri Işık daha sonra “Mahalle bizim bildiğimiz mahalle. Biz konuyu biliyoruz. Yaşanan sıkıntıları biliyoruz. Şimdi basın mensuplarını da dışarı alalım” diyerek basından salonu terk etmesini istedi. Bunun üzerine basın mensupları salondan ayrıldı. Toplantıya katılan AKP Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy ve beraberindeki heyet vatandaşları dinledi.

SALON DIŞINDA AÇIKLAMA YAPTI

Polis tarafından salon dışına çıkarılan Ömer Veral, kısa bir açıklama yaptı. Projenin hazır olduğunu ifade eden Veral, “Biz Veli Ahmet Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarına başladık. Burada vatandaşın yüzde 97'si ile anlaşma sağladık. Riskli alan ilanı sonrasında gerekli çalışmaları tamamlayacak ve inşaata başlayacaktık. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Hacı Hızır Mahallesi'nin de bu kapsama alınacağını ve anlaşma yapmamızı söyledi” diyerek mahalledeki kentsel dönüşüm hakkında kısa bir bilgi verdi.

“ERDOĞAN'A KARŞI ÇIKIYOR”

Veral, projelerinin toplam maliyetinin 110 milyon doları bulacağını kaydederek şöyle konuştu; “İzmit'in çehresini değiştirecek bir proje. Ancak buna Fikri Işık ve beraberindekiler karşı çıkıyor. Ben projemi İzmit'te onaylattırmışım. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde onaylattırmışım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bölgede riskli alan ilanı yapmış. Bu yapılan Erdoğan'ın kararına karşı bir ayaklanmadır. Fikri Işık bitme noktasına gelen siyasi kariyerini Erdoğan'ın imzasına rağmen bu projeye büyük bir halk kitlesi karşı çıkıyor gibi göstererek, siyasi güç elde ederek kurtarmak istiyor. Erdoğan'a bayrak açıyor, karşı çıkıyor”