Fikri Sağlar’dan Erdal İnönü’yle ilgili iddialara sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Erdal İnönü hakkındaki sözlerine, Erdal İnönü döneminde Kültür Bakanlığı yapan Fikri Sağlar'dan çok sert yanıt geldi. Sağlar, "Erdal İnönü'ye FETÖ'cülük ithamı, çirkin ve şereften yoksun bir iftiradır. İnönü FETÖ okullarının önünü kesmeye çalışmıştır. Erdoğan'ın bu çirkin iftiranın arkasında duracak cesareti varsa, dilediği bir TV programında bu konuyu tartışmaya hazırım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Haziran günü katıldığı televizyon programında FETÖ’yle alakalı bir soruyu yanıtlarken, “FETÖ’nün bizim zamanımızda büyüdüğü iddiasını ben reddetmem. Bunlar büyük bir ihanet şebekesi içerisindeymiş. Aldatıldık. Ta Erdal İnönü’ye git, Bülent Ecevit’e. Ecevit, İnönü bunların en yakın dostuydu. Erdal İnönü’nün bunların okullarını ziyaret ettiğini iyi bilirim” şeklinde konuşmuştu.

Bu konuşmadan sonra dün, eski Başbakan Yardımcısı ve SHP Genel Başkanı Erdal İnönü’nün eşi Sevinç İnönü yaptığı yazılı açıklamada, Erdoğan’ın 24 Haziran korkusuyla 2007 yılında hayatını kaybeden, dolayısıyla ithamlara cevap veremeyecek olan Erdal İnönü’yü kendi siyasetine alet etmemesi gerektiğini söylemişti.

Son olarak bugün, CHP Mersin Milletvekili ve Erdal İnönü döneminde Kültür Bakanı olan Fikri Sağlar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Erdoğan'a çok sert yanıt verdi.

Fikri Sağlar’ın mesajları şöyle:

“Erdal İnönü'ye FETÖ'cülük ithamı, çirkin ve şereften yoksun bir iftiradır. İnönü FETÖ okullarının önünü kesmeye çalışmıştır. Erdoğan’ın bu çirkin iftiranın arkasında duracak cesareti varsa, dilediği bir TV programında bu konuyu tartışmaya hazırım.”

“Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığına yakışacak bir tutum sergilemesini zaten beklemiyordum. Ancak kendisi, bir siyasi partinin genel başkanına da yakışmayacak bir iftira atarak, FETÖ ile kendi işbirliklerini örtbas etmeye çalışmaktadır.”



“Gerek İnönü gerekse de SHP, FETÖ'yle arkadaşlık etmek ve okullarını ziyaret etmek şöyle dursun, bu yapıyla mücadele edilmesi gerektiğini yıllar önce vurgulamış ve bu yapıların ortaya koyduğu tehdide dikkat çekmiştir.”

“Erdoğan eğer iddiasının arkasında ise, “gelsinler konuşalım” davetini kabul etmeye hazırım. Ancak bu cesareti yoksa, oturduğu koltuğun şerefine yakışmayacak bu açıklaması nedeniyle kendisini derhal istifaya davet ediyorum.”

“Son günlerde yaptığı diğer açıklamalarla birlikte düşünüldüğünde, Erdoğan'ın ya şirazesi kaymış ve cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturabilecek ehliyeti ortadan kalkmış, ya da o koltuğu kaybetmemek uğruna şeref ve ahlaktan vazgeçmeyi göze alabilecek duruma gelmiştir. Vatandaşlarımızın, Erdal İnönü'ye yapılan çirkin iftiraları değerlendirirken, Erdoğan'ın içine düştüğü bu durumu göz önünde bulunduracağından eminim!..”