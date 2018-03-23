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Film sahnelerini aratmayan kovalamaca

Adana’da polisi ‘dur’ ihtarına uymayan bir sürücü polis araçlarına çarparak kaçmaya çalıştığı sırada kıskıvrak yakalandı.

android-time 06:20 23 Mart 2018
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Film sahnelerini aratmayan kovalamaca
Adana’da polisi ‘dur’ ihtarına uymayan bir sürücü polis araçlarına çarparak kaçmaya çalıştığı sırada kıskıvrak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir İlçesi D-400 karayolunda devriye atan polis ekipleri 31 SD 667 plakalı otomobilden şüphelenerek ‘dur' ihtarında bulundu.

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Ancak araç sürücüsü polisi ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

‘Filmleri aratmayan kovalamaca'

‘Dur' ihtarına uymayan sürücü iki polis aracına çarparak kaçmaya devam ederken, bölgeye yaklaşık 20 tane polisi ekibi sevk edildi.

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Sürücü D-400 karayolundan Girne Bulvarı Kennedy Köprüsü üzerinden Fuzuli Caddesine doğru devam ederek Seyhan Caddesi ve Depboy Caddesinden kaçmaya devam etti.

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Daha sonra Güney Kuşak Bulvarı'na giren sürücü Eminağa Caddesi üzerinden Şehit Duran ara sokaklara doğru kaçmaya başladı.

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Şehit Duran Mahallesi ara sokaklardan Manisalı Alibey Caddesi üzerine çıkan sürücü polis ekiplerinin arkalı önlü olarak yolunu kesmesi sonucunda yakalandı.

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Sürücü ise ehliyeti olmadığı için kaçtığını iddia etti. Sürücü ile birlikte yanında bulunan bir kişi gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Hürriyet Polis Merkezi'ne götürüldü. İHA

Son güncelleme: android-time 06:2623.03.2018
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