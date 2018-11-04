Firari Yargıtay üyesi sınav kuryesi çıktı!

FETÖ üyeliği iddiasıyla görevden ihraç edilen ve 2 yıldır firari durumda olan eski Yargıtay üyesi Mehmet Aydoğdu, Aydın’da yakalanıp Ankara’da tutuklandı. Örgütle ilişkilerini itiraf eden, toplantılarda himmet toplayıp mahrem imama teslim ettiğini kabul eden şüphelinin, bir dönem Hava Harp Okulu sınav sorularını da örgüt mensuplarına servis ettiği belirtildi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ'cülere yönelik soruşturmalar kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Aydoğdu ortadan kaybolmuştu. 2 yılı aşkın süredir firari durumda olan Aydoğdu, 23 Ekim'de Aydın'da saklandığı evde yakalandı ve Ankara'ya getirildi. Aydoğdu, Savcılık ve emniyet işlemlerinin ardından Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

HAVACILARA SINAV SORUSU

Soruşturma savcısı Murat Özcan tarafından Aydoğdu'nun tutuklanması için hazırlanan sevk yazısında çarpıcı detaylar yer aldı. Yazıda, Aydoğdu'nun sorgusu sırasında FETÖ üyesi olduğunu kabul ettiği belirtilerek, “Bylock kullandığını, Yargıtay üyesi olduğu dönemde örgütsel toplantılara katıldığını, himmet verdiğini, toplanan himmetleri yargının mahrem imamı “Cemal” kod adlı Celil Kalyoncu'ya teslim ettiğini ve himmet toplama görevini 2016 yılına kadar sürdürdüğünü” itiraf ettiği kaydedildi.

Yazıda, “Murat” kod adlı bir gizli tanığın ifadesinde, Aydoğdu'nun Hava Harp Okulu sınav sorularının üçte birini getirip kendilerine verdiğini söylediği de vurgulandı. Haklarında FETÖ'den dava açılan yüksek yargı mensuplarından bazılarının da Aydoğdu'nun örgüt mensubu olduğunu belirttikleri ifade edildi. Sorgusunda örgüt bağlantısını kabul eden Aydoğdu ise, “Etkin Pişmanlık” yasasından yararlanmak istedi. Ancak verdiği bilgiler savcılıkça yeterli bulunmadı. Nöbetçi hakimlikte de aynı ifadeyi veren Aydoğdu tutuklanarak cezaevine gönderildi.