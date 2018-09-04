Fırat Nehri iki kardeşe mezar oldu!

Gaziantep'te akşam saatlerinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren kardeşler Kadir Özpolat (35) ile Seyit Özpolat (25)'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. İki kardeş ile birlikte suya giren ve ismi öğrenilemeyen bir kişi için ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Akşam saatlerinde Kadir ve Seyit Özpolat kardeşler ve henüz ismi öğrenilemeyen bir arkadaşları, serinlemek için girdikleri Fırat Nehri'nde akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen dalgıçların yaptığı aramayla iki kardeşin cesetlerine ulaşılırken, bulunamayan diğer kişi için arama çalışmaları devam ediyor.

İKİ AY SONRA EVLENECEKTİ

Hayatını kaybeden kardeşlerden nişanlı olan Seyit Özpolat'ın iki ay sonra evleneceği öğrenilirken, Kadir Özpolat’ın ise evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kadir ve Seyit Özpolat kardeşlerin cesetleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA